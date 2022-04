Kryptomarkkinat olivat kokonaisuudessaan alemmalla viimeisen 24 tunnin aikana. Kaikki 10 parasta kryptoa joko kirjasivat laskua tai olivat ennallaan kirjoittamishetkellä.

Yhdysvaltain markkinat päätyivät eilen huonoimpaan neljännesvuosittaiseen tulokseen kahteen vuoteen. Kaikki kolme pääindeksiä laskivat jyrkästi istunnon aikana, kun SPX500 putosi 1,32 %, kun taas DJ30 ja NASDAQ100 laskivat tahoillaan 1,25 % ja 1,29 %.

Yhdysvaltain presidentti, Joe Biden, on ilmoittanut ennennäkemättömästä Yhdysvaltain hallituksen puuttumisesta öljymarkkinoille. Se aikoo vapauttaa markkinoille 180 miljoonaa tynnyriä öljyä kuuden kuukauden aikana.

Huippukryptot

Bitcoin laski lähes 5 % eilisestä, kun taas BNB, Cardano ja Avalanche kumpikin yli 5 %. XRP menetti lähes 6 %.

Shiba Inu ja Polkadot ovat suurimmat häviäjät 20 parhaan joukossa, pudotusta noin 8 % kirjoittamishetkellä.

Huippuliikkujat

Tilanne top 100:ssa oli samanlainen: useimmat kolikot ovat menettäneet arvostaan 6-9 % viimeisen 24 tunnin aikana. Neo ja Gala hävisivät kumpikin 10 %. Chiliz ja IoTeX menettivät kumpikin 12 %, mikä kääntää eilisen voitot.

Toisessa päässä on Waves, joka on harvojen voittajien joukossa, nousten yli 9 % tänään. Fantom, joka ilmoitti eilen 480 miljoonan dollarin apurahaohjelmasta, nousi 3 %.

Zilliqa on myös noussut 3 prosenttia. Se on noussut metaversumiensa lanseerauksen lähestyessä. Kehittäjille yhä houkuttelevampi SKALE Network lisäsi arvoaan 5 %.

Ylivoimaisesti suurin liikkuja on STEPN 49 prosentin nousullaan. Sen alkuperäisen kolikon, GMT:n, arvo on noussut tasaisesti maaliskuun 2022 alusta lähtien, jolloin se listattiin Binanceen.

Se on nousussa, kun STEPN:n ja tuntemattoman tahon, jonka uskotaan olevan Binance, välisestä merkittävästä, mutta paljastamattomasta tulevasta kumppanuudesta on uutisoitu.

Trendaavat

Suurin nousija tälle päivälle on Dotmoovs (MOOV), joka on noussut 222 % viimeisen 24 tunnin aikana. Se on etäinen vertaisurheilu-kilpailualusta, joka lupaa mullistaa tavan, jolla ihmiset näkevät urheilullisen suorituskyvyn.

Alusta väittää kehittäneensä tekoälyalgoritmin, jonka avulla he voivat ennustaa urheilutemppuja ja liikkeitä älypuhelimella kuvatun videon avulla.