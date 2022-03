Kryptomarkkinat olivat suhteellisen epävakaat viimeisen 24 tunnin aikana.

UK100 laski eilen 1,03 %, kun sijoittajat reagoivat huonosti Britannian hallituksen uusiin, Venäjän oligarkeille, asettamiin pakotteisiin. Evraz voidaan poistaa UK100-listalta ensi viikolla, romahtaneen osakekurssinsa ansiosta.

Yhdysvaltain markkinat laskivat eilen, kun tuoreet inflaatioluvut lisäsivät pelkoja rahapolitiikan kiristämisestä. Yhdysvaltain viimeisin kuluttajahintainflaatio osoitti hintojen nousevan 7,9 % vuodessa.

Huippukryptot

Suurin osa kymmenestä suurimmasta kryptosta osoitti hintojen vaihtelua noin 1 % tai vähemmän. Avalanche nousi yli 2 % ja Polkadot lisäsi arvoaan 5 %, ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.

Huippuliikkujat

Päivän eniten liikettä tehnyt oli Stacks, joka nousi huimasti sen jälkeen, kun kryptopörssi Okcoin ilmoitti yhteistyöstä L1-lohkoketjun kanssa, Bitcoin Odysseyn muodostamiseksi.

Okcoin lupaa 165 miljoonaa dollaria perustajille ja projekteille, jotka kehittävät hajautettuja sovelluksia Bitcoinille ja Stacksille. Stacks lisäsi arvoaan tänään yli 30 %.

Kadena nousi 25 %, johtuen uutisista tulevasta listautumisesta Binanceen. THORChain lisäsi arvoaan 16 prosenttia.

Elrond on viime aikoina käynyt läpi useita onnistuneita kehityskulkuja, jotka heijastavat sen hintaa. Se on noussut noin 10 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Eilen kävi ilmi, että verkosto oli ostanut Capital Finance Servicesin, joka kuuluu maailmanlaajuisesti tunnettuun ja aktiiviseen Twispay-brändiin, sähköisen rahan laitos.

Yksityisyyskolikko, Zcash, on noussut 11 % eilisen laskun jälkeen. Häviävässä päässä Arweave on pudonnut 9 %. Waves on menettänyt 5,89 % pidennetyn rallin jälkeen, mutta sillä on silti 35 % viikoittainen voitto.

Trendaavat

FWC on Qatar 2022 Token -nimisen projektin token, jonka suosio nousee pilviin MM-kisojen lähestyessä. Yksi FWC saattaa olla vain 2,88–10 dollarin arvoinen, mutta se on noussut 532 % viimeisen 24 tunnin aikana.