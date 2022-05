Kryptomarkkinat kokonaisuudessaan kärsivät edelleen, sillä useimmat 100:n parhaan joukossa olevan kolikon arvot olivat kirjoitushetkellä tappiolla.

Huippukryptot

Bitcoin menetti noin 5 % viimeisen 24 tunnin aikana ja käy kauppaa alle 31 000 dollarissa. Ethereum ja XRP kärsivät samanlaisia tappioita. Toiseksi suurin krypto on vaihtamassa omistajaa hieman yli 2 200 dollarilla. Suurin top 10 häviäjä on Solana 12 prosentin pudotuksella.

Top 10:n ulkopuolella olevat kryptot eivät menestyneet paljoakaan paremmin. Avalanche on pudottanut yli neljänneksen arvostaan tähän mennessä tänään ja lisää laskua on odotettavissa. Terran stablecoin UST, joka menetti valuuttakiinnityksensä, on laskenut 67 %, ja käy nyt kauppaa 30 sentillä per UST.

Toinen suuri häviäjä on NEAR, laskien tänään 22 % ja 33 % tällä viikolla.

Huippuliikkujat

Top 20:n ulkopuolella suuntaus oli samanlainen: useimmat kolikot menettivät arvostaan 7-12 %.

Markkinoiden vakavan taantuman merkittäviä uhreja ovat Algorand (- 22 %), Cosmos (- 17 %), Monero (- 18 %), ApeCoin (- 21 %), THORChain (- 23 %), Axie Infinity (- 24 %). , Fantom ja WAVES (kumpikin – 20 %) sekä lupaavan STEPN:n GMT (- 27 %).

Terran LUNA on vapaassa pudotuksessa, laskenut tänään 86 %, ollen sijalla 83. Stablecoin-kriisin alkamisen jälkeen, LUNA on menettänyt 95 % arvostaan.

Julkaisuhetkellä ainoa vihreällä ollut kryptovaluutta oli UNUS SED LEO, joka on lisännyt arvoaan 6 %. Tämän kryptovaluutan avulla, Bitfinexin käyttäjät voivat säästää rahaa kaupankäyntikuluissa.

Alennuksen suuruus riippuu siitä, kuinka paljon LEO:ta asiakkaalla on tilillään. LEO on sijalla 22. ja näyttää olevan valmis rikkomaan top 20 pian.

Trendaavat

Tämän päivän suurin voittaja on 1SAFU, Solanan alusta, jossa käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa viestejä, SOL- ja NFT-viestejä yhtenä tapahtumana.

Rekisteröitymiseen ja palvelun käyttämiseen tarvitaan vain tuettu SOL-lompakko. 1SAFU-haltijat palkitaan avokätisesti porrastetun järjestelmän perusteella. Sen token, SAFU, on tänään noussut 843 %.