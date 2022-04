Kryptomarkkinat olivat kokonaisuudessaan laskussa Aasian tunteina ja kääntyivät nousuun tätä kirjoitettaessa. Tänään aiemmin suuret kryptot putosivat, kun 10 vuoden Treasury-tuotto nousi kolmen vuoden korkeimmalle, 2,78 prosenttiin.

Huippukryptot

Solana ja Cardano menettivät yli 8 %, kun taas XRP ja Ethereum putosivat yli 5 %. Bitcoin putosi alle 40 000 dollarin Aasian tunteina ja kävi kauppaa hieman tämän tason yläpuolella tätä kirjoitettaessa. Lippulaivakrypto on laskenut lähes 14 % viime viikon aikana.

Top 10:ssä vain BNB ja Avalanche olivat vihreällä tätä kirjoitettaessa, jälkimmäinen noin 3 %. Shiba Inu alkaa taas nousta, tänään 6 %. Polygon on noussut noin 4 prosenttia.

Viimeinen nousija 20 parhaan joukkoon oli NEAR Protocol sijalla 17. Se on lisännyt arvoonsa noin 8 prosenttia.

CV VC Global Report 2022 tunnusti sen yhdeksi huippu-organisaatioista alusta- ja protokolla-kategoriassa.

Lisäksi kuukauden mittainen pop-up hackathon nimeltä SpringIsNEAR alkoi tänään. Nämä voivat olla syitä NEAR Protocollan nousuun.

Huippuliikkujat

Yksityisyyden suojaa takaava token, Monero, on vahvistunut tasaisesti Venäjän Ukrainan tekemän miehityksen jälkeen. Yksi syy on sen koettu suoja hakkereilta. Se on lisännyt arvoaan 9 % viimeisen 24 tunnin aikana. Muita tämän päivän voittajia ovat ApeCoin 7 %:lla ja Holo 6 %:lla.

Tappiopuolella Zilliqa peruuttaa viimeaikaiset voitot 9 prosentin laskulla. Convex Finance menetti 10 % arvostaan.

Trendaavat

Ethereumin Mainnetin kryptovaluutta, Kuai Token, nousi tänään 1 426 %.