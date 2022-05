Kohokohdat 12.5. TerraUSD toipuu, Tether peg romahtaa

Kryptomarkkinat ovat erittäin negatiiviset, ja useimmat 100 suosituinta kryptovaluuttaa olivat syvästi miinuksella kirjoittamishetkellä.

Kryptopörsseistä likvidoitiin yli miljardi. Korkeimman lukeman sai kryptopörssi OKX 393 miljoonalla dollarilla, jota seurasivat Binance 389 miljoonalla dollarilla ja Bybit 155 miljoonalla dollarilla.

Huippukryptot

Tether (USDT) laski 97 senttiin, menettäen sidoksensa Yhdysvaltain dollarin kanssa. Tällä hetkellä sen hinta on 98 senttiä, mutta se on menettänyt arvostaan lähes 2 % 24 tunnissa.

Treidaajat myivät USDT:tä Yhdysvaltain dollareihin, koska kryptoyhteisöjen suhtautuminen vakaisiin kolikoihin oli heikko.

Bitcoin putosi 25 400 dollariin, saavuttaen joulukuun 2020 tason. Nyt se käy kauppaa yli 27 000 dollarissa. Selvitystilasta aiheutuneita tappioita johtivat ether-futuurit, ja markkinat menettivät yli 16 prosenttia kokonaiskatostaan.

Top 10:n ulkopuolella TerraUSD (UST) näyttää elpymisen merkkejä, nousten 65,61 % viimeisen 24 tunnin aikana. Aiemmin tällä viikolla se putosi vain 22 senttiin. Terran stablecoinin arvo on tällä hetkellä 64 senttiä. Kaikki muut kryptot menettävät 20-30 % arvostaan.

Huippuliikkujat

Top 20:n ulkopuolella suuntaus oli samanlainen, ja suurin osa tappioista oli kaksinumeroisia. Jotkut kryptovaluutat menettivät jopa 30 prosenttia.

Merkittäviä erottujia olivat The Graph ja Gala, kukin 40 % arvonmenetyksellään, Convex Finance 38 % tappiolla, sekä Fantom 42 % ja eCash 47 % tappiollaan. Terra on menettänyt 96 % arvostaan, ja on näin markkina-arvoltaan 78. sijalla.

Huolimatta vakaisiin kolikoihin kohdistuvasta kielteisestä suhtautumisesta, useimmat niistä ovat nousussa. Fei USD, joka on Fei Protocol DeFin alkuperäinen algoritminen vakaakolikko sekä Pax Gold, Pax Dollar, TrueUSD, Dai, Binance USD ja USD Coin ovat kaikki nousussa, jotkut yli 1 %.

Ainoa nousija tavallisten kryptovaluuttojen joukossa on Axie Infinity, joka lisäsi arvoaan tänään 4 %.

Trendaavat

Tämän päivän suurin voittaja on Metalandz, uusi kryptopeli-alusta, jossa on play-to-earn -pelejä, NFT:itä ja Open Jungle NFT -markkinapaikka. Sen hallintotoken, METAZ, on noussut 285 %.