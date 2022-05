Kryptomarkkinat olivat kokonaisuudessaan sekaisin kirjoittamishetkellä. Bitcoin näyttää paluun merkkejä.

Huippukryptot

Se ei ole paljoa kuin comebackit, mutta se on silti jotain Bitcoinille. Kuten kaikki suuret kryptot, se joutui viime viikolla kohoavien korkojen, geopoliittisten levottomuuksien, LUNA-katastrofin ja taantuman pelkojen myrkylliseen yhdistelmään.

Bitcoinilla käytiin kauppaa noin 30 000 dollarilla, suhteellisen tasaisesti viimeisen 24 tunnin aikana, nousten noin 16 % perjantain 26 600 dollarin syvyydestä.

Ether, toiseksi suurin krypto, vaihtaa omistajaa noin 2 050 dollarilla pudottuaan viime viikolla alle 1 800 dollarin ensimmäistä kertaa kahteen kuukauteen.

Suurin osa altcoineista oli vihreällä sunnuntaina, mikä kumosi osan tappioista, kun kryptomarkkinoiden yläraja putosi 300 miljardilla dollarilla.

Cardano on nousussa, hieman alle 7 % ja sijoittui seitsemänneksi markkina-arvollaan tätä kirjoitettaessa. Solana nousi yli 10 % yhdessä vaiheessa viikonlopun aikana, ja on aivan ADA:n takana, lähes 8 % nousulla viimeisen 24 tunnin aikana.

Top 10:n ulkopuolella olevien kryptojen nousut olivat merkityksettömiä. Crypto.comin Cronos näyttää toipumisen merkkejä. Se lisäsi arvoaan tänään 3 prosenttia.

Huippuliikkujat

Parhaan 20:n ulkopuolella merkittävimmät voittajat ovat Cosmos, NEM ja Decred, kukin 11 %. Cosmos on kerännyt uutisia Gateway to Cosmos -konferenssin ja Hackathonin käynnistämisestä.

NEM vihjasi uudesta suunnitteilla olevasta SuperNode-ohjelmasta.

Decredin lisääntymiselle ei ole mitään erityistä syytä, paitsi affiniteetti erittäin hajautettuihin ja turvallisiin tokeneihin. Suurimmilla Decred-haltijoilla ei ole mahdollisuutta manipuloida protokollan toimintaa.

Arweave on päivän suurin voittaja 16 prosentin nousulla. Se on rallissa, koska muuttumatonta pysyvää varastointia kohtaan on löydetty uusi arvostus, joka liittyy osittain Terran tilanteeseen.

Päivän suurimmat häviäjät ovat Kadena ja Decentraland kukin 8 prosenttia, Kusama ja Gala kumpainenkin 9 prosentilla sekä Helium, The Graph ja Maker 10 prosentilla.

STEPN on tänään TerraUSD:n jälkeen toiseksi tappiolla oleva kolikko. Sen token GMT, joka on 100 parhaan joukossa volatiliteettinsa suhteen, on laskenut 12 %.

TerraUSD on menettänyt vielä 14 % viimeisen 24 tunnin aikana. Sen hinta on nyt 16 senttiä. Terran perustaja, Do Kwon, ilmoitti suunnitelmistaan nostaa se takaisin dollariin, kun sen sidos dollariin oli ennallaan.

Trendaavat

Suurin voittaja tänään on Ethos Projectin token, joka ilmoittaa olevansa tilintarkastus- ja kehityspalveluiden ensisijainen maksutapa.

ETHOS-token on Ethos-projektin token, ja sen haltijat voivat saada kyseistä tokenia sekä NFT-airdropin kumppaniprojekteista.

Voit panostaa ETHOS-tokeneita PancakeSwapista Ethos Farming Portalissa, mahdollisuutenasi ansaita palkintoja. ETHOS-token on noussut 1 011 % viimeisen 24 tunnin aikana.

LUNA on tänään Coinmarketcapin trendaavin kolikko, mutta siinä kaikki positiiviset uutiset. Se on menettänyt vielä 23 % viimeisen 24 tunnin aikana ja sijoittuu markkinakapasiteetiltaan alle 200:n.