Kryptomarkkinat kokonaisuudessaan olivat enimmäkseen alhaisemmat, ja suurin osa kymmenen suurimmasta kryptosta rekisteröi tappioita viimeisen 24 tunnin aikana.

Huippukryptot

Bitcoin menetti noin 3 % arvostaan ja sen hinta oli 39 000 dollaria kirjoittamishetkellä. Myös muut kryptot, mukaan lukien Ethereum ja XRP, laskivat 5 % ja 6 %. Cardano kirjasi 7 prosentin tappioita, mikä tekee siitä suurimman häviäjän kymmenen parhaan joukossa.

Huippuliikkujat

Lähes kaikki 100 parasta kolikkoa olivat kirjoitushetkellä punaisella. Tätä taustaa vasten Decred-hinta hyppäsi jyrkästi ja oli kaikkien aikojen korkeimmillaan tämän vuoden tammikuun 22. päivän jälkeen.

Decred on protokolla, joka on luotu helpottamaan avointa hallintoa, yhteisöllistä vuorovaikutusta ja kestävää rahoituspolitiikkaa. Yksi todennäköisistä syistä sen nousuun on sen jäsenten hyväksymät viimeaikaiset konsensusmuutokset.

Jotkut viimeisimmistä äänestyksistä liittyivät automaattiseen lippujen peruuttamiseen, kassakulupolitiikan palauttamiseen ja konkreettisiin versiopäivityksiin. Toinen syy on lisääntyvä kysyntä yksityisyyden tokeneille.

Ainoa toinen kolikko vihreässä oli Stacks, jonka voitto oli 6 %. Ryder ilmoitti äskettäin NFT-kokoelman lanseeraamisesta, ja lyöntihinnat ovat STX:ssä, Stacksin alkuperäisessä tunnuksessa. Myös Web3:n puettavat laitteet ja sosiaalinen lompakko ovat työn alla.

Toisaalta Kyber Networkin KNC-merkki menetti 12 % arvostaan. Zilliqa, Waves, EOS ja Filecoin ovat myös kääntäneet viimeaikaiset voitot, kukin noin 10 %.

Trendaavat

Suurin kasvattaja on nykyään Metacyber, virtuaalinen lohkoketjupohjainen metaversumi, joka sijaitsee tilassa, jossa voi tutkia, pelata, käydä kauppaa ja seurustella muiden pelaajien kanssa. Sen pelin sisäinen valuutta ja hyödyllisyystoken, METAC, on noussut 629 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Token voi tarjota pääsyn lukuisiin virtuaalisiin resursseihin, päivityksiin ja palveluihin Metacyber-ekosysteemissä.