Kohokohdat 19.5. Tärkeimmät kryptot syvällä miinuksella

Kryptomarkkinat ovat kokonaisuudessaan laskusuuntaiset, ja useimmat 100:n parhaan kolikon arvot olivat kirjoitushetkellä punaisella

Huippukryptot

Kryptomarkkinat olivat tänä aamuna miinuksella, ja suurin osa kymmenen parhaan krypton joukosta kirjasi merkittäviä tappioita. Bitcoin oli tätä kirjoitettaessa pudonnut noin 3 % ja sen oli alle 30 000 dollaria.

Ethereum oli noin 4 % matalemmalla, XRP laski noin 5 % ja Cardano rekisteröi 6 % tappiot. Suurin 20:n parhaan häviäjä oli Avalanche, joka pudotti 12 prosenttia.

NEAR Protocol putosi 20 parhaan joukosta. Sen paikan on ottanut UNUS SED LEO, joka on kirjannut pienimmät tappiot kaikista 100:n parhaan kolikon joukosta. Yksi LEO on murtamassa 5 dollarin tasoa.

Tron on ainoa nouseva 20:n parhaan joukossa. Se on tällä hetkellä markkina-arvoltaan sijalla 14, nousten 3 % viimeisen 24 tunnin aikana. Sen hinta on nyt 7 senttiä.

Huippuliikkujat

Top 20:n ulkopuolella suuntaus oli samanlainen: useimmat kolikot menettivät arvostaan 3-8 % verran. Tämän alueen ulkopuolella olivat Decentraland – 10%, The Graph – 12%, IOTA – 11% ja STEPN, Waves ja Convex Finance, kukin 13 % menetyksellään.

Chiliz peruutti eilisen voiton ja pudotti 14 % arvostaan. Kadena menetti myös 13 %, mutta se on edelleen 66 % nousussa tällä viikolla.

Toiseksi suurin häviäjä on Curve DAO Token, joka hävisi tänään 17 %. TerraUSD laski vielä 42 % ja käy tällä hetkellä kauppaa 8 sentillä.

Muutamia stabiileja kolikoita lukuun ottamatta, Decred on ainoa 100:n parhaan voittaja. Se lisäsi arvoaan tänään 4 prosenttia.

Trendaavat

Tämän päivän suurin voittaja on BNB Smart Chain -token nimeltä Fairy Forest NFT (FFN). Fairy Forest on projekti, jota voit pelata verkossa, tietokoneella, tabletilla tai mobiililaitteella missä tahansa. Aikaisempaa tietoa kryptovaluutoista ei vaadita. FFN on tänään noussut 1,131 %.