Kryptomarkkinat kokonaisuudessaan olivat vihreällä kirjoittamishetkellä. Suuret kryptot kirjasivat enimmäkseen pieniä voittoja.

Huippukryptot

Solana erottui 20:n parhaan joukosta ja nousi yli 6 %. Bitcoinin arvo oli yli 41 300 dollaria kirjoittamishetkellä, mikä on yli 1,5 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana. Terra ja Polkadot nousivat kumpikin noin 5 %.

Huippuliikkujat

Useimmat 100:n parhaan kolikon arvosta lisäsivät 2-4 %. ApeCoin on tänään nousussa yli 30 %. Se murtui vastuskuviolinjalta, valaiden ostaessa sitä.

Muita nousijoita olivat SAND ja Zilliqa, molemmat 8 % nousussa. AAVE nousi 10 % ja Kusama 11 %.

Toisaalta Decred menetti 6 %, ja alkoi vähitellen kääntää viimeaikaiset voittonsa.

Trendaavat

Tällä kertaa se on kissa-aiheinen token: Nurse Cat, jonka kolikko, NCAT, nousi 886 % viimeisen 24 tunnin aikana. Deflaatiopoltto-mekanismi ja staattinen palkkioprotokolla ovat sen ydinominaisuuksia. NCAT on yhteisöpohjainen, ja sillä on edessään monia tärkeitä virstanpylväitä.