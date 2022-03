Tärkeimmät kryptot olivat tappiolla viimeisen 24 tunnin aikana. Kaikki kolme suurta Yhdysvaltain indeksiä nousivat viime viikolla, kun Venäjän ja Ukrainan välisen sodan hidastuminen osoitti alustavia merkkejä rauhanprosessin alkamisesta.

UK100 palasi positiiviseksi vuodelle 2022 viime viikolla ja nousi 4,18 % viiden päivän aikana.

Huippukryptot

Ethereum ja BNB laskivat noin 2 %, Cardano ja Solana noin 3 %. Poikkeuksena oli Avalanche, joka kasvoi yli 4 %. Bitcoin käy kauppaa kirjoittamishetkellä hieman yli 41 000 dollarilla, mikä on alle 1 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Huippuliikkujat

Ethereum Classicista on tulossa erittäin kannattava. Pisimpään toimineen älykkäiden sopimusalustojen alkuperäinen token on lisännyt arvoaan vajaat 25 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Sijalla 48. paljon hypetetty ApeCoin on alkanut laskea. Se menetti tänään 4,88 % arvostaan, mutta sen viikoittaiset voitot ovat CoinMarketCapin mukaan 956,79 %.

Sijalla 100. Bitcoin Gold nousi tänään noin 17 %. Sen hinta on noussut 25 % viimeisen vuoden aikana, ja tänä aikana se on tuottanut paremmin kuin yli kaksi kolmasosaa 100:sta suosituimmasta kryptovaluutasta.

Kusama on voittajien puolella 7 %:n nousullaan. Dash on noussut 11 prosenttia. OKB on taas menettänyt 6 %.

Trendaavat

Suurin nouseva tekijä on nykyään HydraMeta (HDM), alusta, jonka avulla käyttäjät voivat ostaa ja myydä eri lohkoketjumarkkinoilla ilman, että he siirtävät muihin kryptovaluuttalompakoihin. Tämä alentaa ketjujen välisistä tapahtumista aiheutuvaa palkkiota.

HydraMetan live-hinta on tänään 0,00016 dollaria. Se on noussut 171 % viimeisen 24 tunnin aikana.

SuperRare NFT -alustan token, RARE, nousi 39 % uutisten tulevasta pudotuksesta.

Kryptovaluutta COS, joka toimii BNB Beacon Chain -alustalla, nousi 24 % verran johtuen uutisista, että http://COS.TV ei ole enää betavaiheessa. Se on nyt livenä.