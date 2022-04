Kohokohdat 22.4. Kryptot alemmalla, Decred ja Tron nousivat

Kryptomarkkinat olivat kokonaisuudessaan alhaisemmat, ja useimmat kryptovaluutat olivat tappiolla kirjoitushetkellä. Decred ja Tron ovat merkittäviä poikkeuksia 8 ja 17 % voitoillaan.

Huippukryptot

Bitcoin menetti noin 2 % arvostaan ja käy kauppaa noin 40 700 dollarilla. Se on edelleen vihreällä, tarkastellessa viimeistä seitsemää päivää.

Suurin osa 20:n parhaan kolikon joukosta hävisi tänään 1-3 %. Polkadot ja NEAR Protocollan NEAR, joka on ollut laskutrendissä eilisestä lähtien, ovat molemmat noin 4 % laskussa.

Polygonin MATIC on ainoa nousija huippukryptojen joukossa, nousten 3 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Huippuliikkujat

Suurin osa 100:n parhaan kolikon joukosta on myös punaisella, pudottaen 2-4 % arvostaan tänään. Huomattavia poikkeuksia ovat Tron ja Decred. Sijalla 22. Tron on ollut rallissa viime päivinä. Se nousi 15 % ja lisäsi vielä 8 % arvoonsa tänään.

Syitä nousuun on monia. Decentralized USD (USDD) otetaan käyttöön Tron-lohkoketjussa 5. toukokuuta. Tämä on täysin hajautettu vakaa kolikko, joka tekee rahoituksesta kaikkien saatavilla matematiikan ja algoritmien avulla.

Tron-ekosysteemi juhli äskettäin yhtä vuotta Stablecoin TUSD:n käyttöönotosta. Toinen hintojen nousuun vaikuttanut ilmoitus oli Tron DAO Reserven virallinen perustaminen.

Decred on ylivoimaisesti suurin top 100 -voittaja 17 prosentin nousulla. Virallinen Twitter-kanava ilmoitti tänään, että Decredin DCR-tokenin nykyinen tarjonta lähestyy 14 miljoonaa, 21 miljoonan enimmäistarjonnasta. Kaiken kaikkiaan noin 7 miljoonaa DCR:ää on jäljellä.

Muita lieviä voittoja kirjaavia kolikoita olivat Theta Fuel, Loopring, STEPN, Theta Network ja Monero.

Tämän päivän suurimmat häviäjät olivat Zilliqa (- 11 %), Kava ja EOS (kumpikin – 9 %) sekä Audius (- 7 %). Koska kaikki nämä kolikot ovat nähneet viime aikoina nousuja, nyt on aika ostaa dippi.

Eilen 0x nousi lähes 50 prosenttia sen jälkeen, kun se ilmoitti kumppanuudestaan johtavan kryptopörssin Coinbasen kanssa, jälkimmäisen uuden sosiaalisen NFT-markkinapaikan käyttämiseksi. 0x on menettänyt 16 % tänään, mutta se on edelleen 22 % nousussa viikon sisällä.

Trendaavat

Päivän suurin nouseva on MOVE Networkin token, MOVD, jonka kauppa tällä hetkellä on 0,047 dollaria ja lähestyen nopeasti 0,10 dollaria. Sen hinta on kasvanut 1 115 % viimeisen 24 tunnin aikana.

MOVE Network kuvailee itseään johtavaksi NFT-aggregaattoriksi, joka kattaa laajan valikoiman NFT-tuotteita. MOVE Networkin avulla yritykset ja start-up-yritykset voivat integroida blockchain-teknologioita parantaakseen nykyistä liiketoimintaansa.

Käyttäjät voivat käyttää MOVE Networkia luodakseen, omistaakseen ja vaihtaakseen NFT:itä eri aloilla, mukaan lukien viihde, musiikki, taideteokset ja e-urheilu.