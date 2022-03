Kohokohdat 24.3. Cardano nousussa, GameStop kasvoi 15 %

Kryptomarkkinat ovat kokonaisuudessaan nousujohteiset, ja useimmat kryptot olivat vihreitä kirjoitettaessa. Öljyosakkeet hallitsivat Ison-Britannian 100:aa (- 0,61 % eilen), kun Venäjä varoitti, että se saattaa joutua hillitsemään öljytoimituksia.

GameStop Corp nousi eilen 14,5 % sen jälkeen, kun puheenjohtaja Ryan Cohen osti vielä 100 000 videopelien jälleenmyyjän osaketta.

Huippukryptot

Cardano nousi 17 % kirjoittamishetkellä, jota seurasi Solana, joka nousi yli 8 %. Muut suuret kryptot olivat vihreällä tätä kirjoitettaessa, kun Ethereum ja Polkadot nousivat lähes 3 % ja BNB 2 %. Bitcoin käy kauppaa kirjoittamishetkellä lähes 43 000 dollarissa, mikä on 2 % nousua viimeisen 24 tunnin aikana.

Dogecoin nousi 14 prosenttia. Loput 20:n parhaan joukossa olevat nousivat maltillisemmin.

Huippuliikkujat

Ethereum Classic alkaa kääntyä nousuun, laskien noin 9 % tänään. Bitcoin Gold on myös kääntämässä voittoja. Se on pudonnut tänään sijalle 100. sen 10 prosentin tappiollaan.

Mitä tulee voittajiin, ApeCoin on noussut lähes 13 % uutisista, että räppärit Snoop Dogg ja Wiz Khalifa lanseerasivat ApeCoin-teemaiset musiikki-NFT:t. Tämä nostaa sen viikoittaiset voitot vaikuttavaan 1 268 prosenttiin.

Axie Infinity lisäsi arvoaan 24 % uutisella, että Binance lisäsi tokenin AXS Auto-Investiin ja ilmoitti kahdesta uudesta kampanjasta. Oikeudelliset käyttäjät voivat saada jopa 100 %:n kaupankäyntimaksun cashbackin ja olla sallittujen luettelossa ansaitakseen 100 % APY:n AXS-panoksella.

Enjin Coin ajaa pelirahaa. Se on noussut noin 11 prosenttia.

Trendaavat

Suurin nousija on nykyään HOQU, joka on tytäryhtiömarkkinointi SaaS-ohjelmistoalustan token. Sen arvo on 0,01 dollaria ja se on noussut 707 % viimeisen 24 tunnin aikana.