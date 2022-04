Kryptomarkkinat ovat kokonaisuudessaan hyvin laskusuuntaiset, ja lähes jokainen top 100:ssa olevan kolikon arvo oli kirjoitettaessa punaista.

Huippukryptot

Bitcoin on laskenut noin 3 % viimeisen 24 tunnin aikana, käyden kauppaa 38 500 dollarissa. Ethereum ja Binance Coin ovat kumpikin laskeneet noin 5 %. Suurin häviäjä 20:n parhaan joukossa on NEAR Protocol, joka putosi 10 %.

XRP johtaa sarjaa suurimmalla tappiolla viimeisen 7 päivän aikana: yli 11 %. Terran LUNA on pudottanut 3 % arvostaan tänään, mutta se on edelleen 20:n parhaan krypton joukossa viimeisten 7 päivän nousujen suhteen mitattuna (+ 16 %).

Huippuliikkujat

Suurin osa 100:n parhaan kolikon listalta menetti tänään 4-6 % arvostaan. Huomattavia erottujia ovat Cosmos, Neo, Theta Network ja Holo, kukin 9 % laskullaan. UniSwap, Chiliz, Loopring ja Secret ovat jokainen kärsineet 10 % verran tappioita ja Aave 11 %.

Ukrainalaissyntyisen Aleksandr Ivanovin luoma Waves-kolikko menetti 12 % arvostaan, huolimatta Davidin tukemisesta epätasaisessa taistelussa. Zilliqa ja Audius, jotka molemmat nousivat äskettäin, ovat menettäneet kumpikin 13 prosenttia.

Suurin top 100 häviäjä on Moonbeam, joka putosi 16 %. Noin kymmenen päivää sitten Moonbeam nousi 15 %, osallistuttuaan sarjaan johtavia kansainvälisiä kryptotapahtumia ja saavutettuaan tärkeän virstanpylvään alustalle lukitun kokonaisarvonsa suhteen.

Toisesta päästä löytyy kaksi vaatimatonta nousijaa: Amp ja ApeCoin lisäsivät kumpikin arvoonsa noin 1 %.

Trendaavat

Tänään on kaksi uutta hot tokenia. Bend DAO (BEND) -tunnus on noussut 866 % viimeisen 24 tunnin aikana. Bend on hajautettu non-custodial NFT-turvattu lainaus- ja lainanantoprotokolla, johon käyttäjät voivat osallistua tallettajina tai lainaajina.

Aina kun kryptoteollisuuteen liittyy suuri tapahtuma, sitä varten syntyy oma kolikko. Tästä pääsemmekin toiseen kuumaan tokeniin, ELON BUYS TWITTER:iin. Kun Elon Musk ilmoitti löytäneensä rahat somejätin ostamiseen, syntyi kyseinen token. Se nousi 564 prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana.

ELON BUYS TWITTER antaa meemien luojille mahdollisuuden ansaita ja saada sovitut tulot työstään. Se auttaa aloittelevia meemiluojia esittelemään kykyjään maailmalle.