Kryptomarkkinat käänsivät eilisen syvästi laskevan trendin, ja useimmat kryptot olivat tätä kirjoitettaessa vihreällä.

Huippukryptot

Bitcoin lisäsi arvoaan tänään yli 3 %, ja tällä hetkellä sen arvo on 40 500 dollaria. Ethereum on noussut yli 5 %. Muita nousijoita ovat Terra ja NEAR Protocol, joiden tokenit LUNA ja NEAR ovat kumpikin 7 % nousussa.

Ylivoimaisesti suurin top 20 -voittaja on Dogecoin. Se nousi 26 prosenttia sen jälkeen, kun Elon Muskin ostotarjous Twitteristä hyväksyttiin. Miljardööri on matkalla viedäkseen somejätin yksityisomistukseen.

Dogecoinin rooli yhtenä Twitterin maksuvälineenä odotetaan nousevan huomattavasti merkittävämmäksi. Myös Shiba Inu kirjasi voittoja, vaikkakin vaatimattomampia, noin 5 %.

Huippuliikkujat

100 parasta kryptoa ovat vihreällä, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Useimmat lisäsivät arvoaan 3–6 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Merkittävimpiä nousijoita olivat THORChain, Kadena ja KNC 9 prosentin nousuillaan, The Graph 14 %:lla, Oasis 15 %:lla ja Synthetix sijalla 100. 11 %:lla.

Miksi Oasis-huippu?

Juhlistaakseen Oasisin Mainnet-päivityksen Fountain Protocol, lohkoketjun lainausalusta, julkaisi airdropin, jonka kokonaispalkintopotti on 40 000 dollarilla ROSE- ja 400 000 dollaria FTP-tokeneita. Kyseinen tapahtuma, jossa varat jaetaan osallistujille, päättyy tänään.

Syynä Synthetixin nousuun voi olla sen äskettäin ilmoittama Layer-2 Optimismin likviditeettikannustimien käynnistäminen. Ekosysteemi on varannut 12 000 SNX-tokenia viikossa, kannustaakseen sUSD Curve -poolin äänestämistä.

NEM ja Amp ovat harvoja häviäjiä, kumpikin 2 %. PanCake Swap on pudottanut 4 % arvostaan viimeisen 24 tunnin aikana. Kaikki vakaat kolikot ovat laskussa, mikä mahdollisesti tarkoittaa USD-arvon perääntymistä.

Trendaavat

Ennustettavasti suurin nousijaa on ELON BUYS TWITTER, jonka esittelimme eilisessä yhteenvedossa. Äskettäin luotu Binance Smart Chain -token (meemitaiteilijoiden luoma ja heille tarkoitettu) nousi huikeat 3 063 % viimeisen 24 tunnin aikana.