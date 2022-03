Suurimmat kryptot kirjasivat pieniä tappioita viimeisen 24 tunnin aikana. Ison-Britannian kryptoyhtiöt, jotka eivät ole vielä saaneet viranomaishyväksyntää, saattavat siirtää toimintansa muualle, koska hallituksen määräaika on vain kahden päivän päässä.

Yhdysvaltain indeksit nousivat eilen, toiveiden mukaisesti, tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välillä, kun Moskova lupasi supistaa toimintaansa Ukrainan pääkaupungin lähellä. Tech-osakkeet nousivat NASDAQ100:n suurimpiin (+ 1,84 %).

Huippukryptot

Häviäjien joukosta erottuivat Cardano ja Avalanche, jotka molemmat laskivat lähes 3 %. Bitcoinin arvo oli kirjoitushetkellä yli 47 000 dollaria, mikä on alle 1 % lasku viimeisen 24 tunnin aikana. Terra ja Near Protocol olivat merkittäviä poikkeuksia laskevassa trendissä, nousten 3 % ja 8 %.

Huippuliikkujat

Markkinat olivat yleisesti vaihtelevat top 20:n ulkopuolella. Zilliqan härkäjuoksu jatkuu ennen huhtikuun alussa tapahtuvaa metaversuminsa lanseerausta. ZIL on tänään noussut 42 %.

Muita voittajia ovat VeChain (+ 11 %), AAVE, Chiliz ja STEPN (GMT). GMT on ollut rallissa siitä lähtien, kun se listattiin Binanceen maaliskuun 2022 alussa.

Se nousi 70 prosenttia, kun STEPN:n ja tuntemattoman tahon, jonka uskotaan olevan Binance, välisestä salaperäisestä mutta tärkeästä tulevasta kumppanuudesta uutisoitiin.

Lionel Messi ja fanimerkkialusta, Socios, allekirjoittivat usean miljoonan dollarin sopimuksen, jossa jalkapallolegendasta tulee alustan maailmanlaajuinen brändilähettiläs.

Chiliz kohotti vastauksena. Sociosin voimanlähteenä toimiva alusta lisäsi arvoaan 21 prosenttia korkean profiilin kumppanuuden uutisten myötä.

Lainausprotokolla Aaveen token, AAVE, lisäsi arvoaan yli neljä viidesosaa sen V3-päivityksen jälkeen kaksi viikkoa sitten. Se sisältää parannuksia hajauttamiseen, turvallisuuteen, yhteentoimivuuteen ja riskienhallintaan. AAVE on tänään 30 % nousussa.

Trendaavat

Tämän päivän suurin voittaja on Pyroblock (PYR), BSC-token, joka liittyy keräilykappaleisiin, jotka ovat piirretty käsin. Jokaisella NFT-korttilohkolla on oma harvinaisuusindeksi. Sinun on omistettava PYR:iä ostaaksesi NFT-kortteja.

Ansaitset palkintoja panostamalla NFT-kortteja, jotka voivat tarjota korkean tuoton. PYR on noussut noin 2 000 % 24 tunnissa.