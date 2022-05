Kohokohdat 5.5. Kryptomarkkinat rallissa, Zilliqa nousi 37 %

Kryptomarkkinat ovat täysin vihreällä tänään, ja useimmat 100 parasta kolikkoa olivat rallissa tätä kirjoitettaessa. Kryptot nousivat huimasti Yhdysvaltain keskuspankin koronnoston jälkeen.

Huippukryptot

Bitcoin on noussut lähes 5 % viimeisen 24 tunnin aikana ja käy kauppaa kirjoittamishetkellä hieman alle 40 000 dollarissa. Ethereum ja Binance Coin ovat myös noin 5 prosentin verran nousussa. Suurin top 10 -nousija on Cardano, joka oli lisännyt arvoonsa kymmenesosan julkaisuhetkellä.

Top 10:n ulkopuolella olevat kryptot menestyivät myös erittäin hyvin. He ovat kaikki poikkeuksetta vihreällä. Suurin voittaja on Tron, joka päihitti 20:n parhaan joukkoon ennustetulla tavalla.

Tron on markkina arvoltaan 19. suurin kolikko, aivan NEAR-protokollan jälkeen, nousten 20 % tänään ja 35 % viimeisen seitsemän päivän aikana.

Huippuliikkujat

Top 20:n ulkopuolella suuntaus oli samankaltainen, ja kaikki kolikot lisäsivät arvoaan, useimmiten jopa 15 %. Merkittäviä erottuvia ovat Axie 18 %:lla, Waves 29 %:lla ja THORChain 19 %:lla.

Curve DAO Token, joka alkoi nousta eilen sen jälkeen, kun Terra lanseerasi ”4pool” likviditeettipoolin Curvessa, on myös tänään 19 % nousussa.

Ylivoimaisesti suurin 100:n voittaja on Zilliqa, joka on lisännyt arvoonsa vaikuttavat 37 %. Huhtikuussa Zilliqa paljasti Metapoliksen, ensimmäisen Metaverse as a Service -alustan, joka on rakennettu teknologiapinoon ja jota käyttää johtava L1-lohkoketju.

Huhtikuussa Zilliqa liittyi myös BGameAllianceen ja jakoi etenemissuunnitelmansa 2022 yhteisölleen. Kaikki nämä toimet vaikuttivat siihen valtavaan nousuun, jota todistamme tänään.

Trendaavat

Tämän päivän suurin voittaja on PetWars, ilmaiseksi pelattava vuoropohjainen keräilykorttipeli. Peliä pelataan 30 kortin pakassa, jonka pelaaja luo käyttämällä lukuisia lemmikkipohjaisia hahmoja.

Tavoitteena on lyhentää vastustajan elinikä 20 vuodesta nollaan. Token on tänään 2 882% nousussa.