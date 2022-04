Tärkeimmät kryptot olivat tappiolla viimeisen 24 tunnin aikana. Goldman Sachs lisää OTC-vaihtoehtoja Etherille, joka tulee noin kuukausi sen jälkeen, kun yhtiö aloitti Bitcoinin käytön. Ukraina myy 300 NFT:tä, jotka se sai lahjoituksina auttaakseen sotatoimissa.

Yhdysvaltain pörssit laskivat eilen, kun keskuspankki varoitti, että keskuspankki voisi kiristää rahapolitiikkaansa aggressiivisemmin hillitäkseen inflaatiota.

Huippukryptot

Solana ja Avalanche putosivat yli 6 %, Cardano yli 5 % ja Ethereum yli 4,5 %. Bitcoinilla käytiin kauppaa kirjoittamishetkellä noin 45 300 dollarilla, mikä on yli 3 % lasku viimeisen 24 tunnin aikana.

Dogecoin nousi 7 % uutisista, että Elon Muskista on tullut Twitterin hallituksen jäsen, ja samalla lisäsi somejätin osakkeitaan.

Huippuliikkujat

Sadan parhaan joukossa on ollut enimmäkseen karhunmarkkinat, ja suurin osa kolikoista menetti 4-6 % arvostaan. Tezos menetti 8 %, Internet Computer ja Waves menettivät kumpikin 9 %, Axie laski 10 %, ja THORChain 12 %.

Celo on laskenut 13 %, mikä kääntää eilisen nousun. Sama koskee Audiusta, SKALEa ja Moonbeamia, jotka olivat myös eilen rallissa. Ne menettivät arvostaan 8 %, 12 % ja 13 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Harvojen nousseiden joukossa olivat Zilliqa 3 ja Anchor 6 prosentilla. Top 100:ssa on uusi tulokas. Sijalla 90. Neutrino USD käy kauppaa 0,93 dollarilla ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on 91,8 miljoonaa dollaria.

Se on noussut 11 % viimeisen 24 tunnin aikana. Mielenkiintoista on, että Neutrino USD on vakaa kolikko, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin.

STEPN on suurin voittaja 23 prosentin voitollaan. Binance ilmoitti, että STEPN oli lahjoittanut yhteensä 3 000 dollaria GMT-tokeneita palkintoina Swap Farming -lahjasta. STEPN ylitti myös miljardin dollarin markkina-arvon kuukauden kuluessa Binancen alustavasta vaihto-osakeannista (IEO).

Trendaavat

Charactbit käy tällä hetkellä kauppaa 0,0044 dollarilla ja on lisännyt arvoaan 900 % viimeisen 24 tunnin aikana. Hankkeen tavoitteena on edistää kulttuuritoimintaa kryptovaluutta-ekosysteemissä. Erityisesti virtuaaliset hahmot mainitaan tärkeänä osana metaversumia.

Charactbit (CHB) -token toivoo inspiroivansa alakulttuurien edustajia aktivoitumaan kryptoekosysteemissä.