Kryptomarkkinat olivat tänään kokonaisuudessaan laskussa. Iso-Britannian pörssilistatut tupakkayritykset nousivat eilen Imperial Brandsin positiivisen kaupankäynnin seurauksena, huolimatta laajemmasta laskusta UK100:n tiimoilta (- 0,11 %).

Huippukryptot

Suurilla kryptoilla oli rankka päivä, kun Solana putosi noin 9 % viimeisen 24 tunnin aikana, minkä jälkeen Cardano, Avalanche, Polkadot putosivat kaikki yli 7 % ja Ethereum ja XRP putosivat yli 4 % kirjoitushetkellä.

Bitcoin käy kauppaa kirjoittamishetkellä yli 43 000 dollarin, laskien yli 4 % viimeisen 24 tunnin aikana. Dogecoin käänsi eilisen voitot ja laski tänään 6 %.

Huippuliikkujat

Tilanne top 100:ssa oli samanlainen kuin suurten kryptojen kanssa useimpien tokenien pudotessa noin 5 %. Axie Infinity oli suurimpien häviäjien joukossa, pudottaen 12 % arvostaan. Celo menetti myös noin 12 %.

STEPN on myös kääntämässä nousuaan 15 % laskuun. Oasis Networkin ROSE-token on laskenut 14 %. Musiikin suoratoistoprotokolla, Audius, menetti 13 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Anchor Protocol on noussut 11 % tähän mennessä tänään. Tämä saattaa johtua uutisista, että Binance käynnistää UST-panospalvelun yhteistyössä kyseisen ekosysteemin kanssa.

Binance-käyttäjät voivat lainata UST:n suoraan valuuttalompakkoon, ja korko on sama kuin Anchorin virallisella verkkosivustolla oleva korko, joka on 19,63 %.

Mina-token, jonka sanotaan kopioineen Cardanon koodin, on tänään ainoa 100:n parhaan voittaja. Se on noussut 5 %.

Trendaavat

Suurin voittaja tänään on SFK, Safefloki, play-to-win -peli. Sen hinta on tänään 1.58e-10 dollaria ja se on noussut 520 % viimeisen 24 tunnin aikana.