AMC integroi kryptovaluuttamaksuvaihtoehdot muutama kuukausi sitten, ja se alkaa saada vetoa.

AMC Theatersin toimitusjohtaja, Adam Aron, on paljastanut, että kryptovaluutta- ja digitaaliset maksuvaihtoehdot ovat yleistymässä yhtiölle.

AMC on yksi johtavista teatteriketjuista Yhdysvalloissa ja otti kryptovaluutat käyttöön muutama kuukausi sitten. Yhtiön toimitusjohtaja on paljastanut, että käyttöönottoprosentti on ollut vaikuttava.

”Sama IT-ohjelmointi, jota vaadittiin kryptovaluuttojen hyväksymiseen, mahdollisti myös muiden maksutyyppien hyväksymisen, mukaan lukien Apple Pay, Google Pay, Paypal, Bitpay ja Venmo. Yhdessä nämä erilaiset uudet maksutavat edustivat viime aikoina vaikuttavan noin 35 % kaikista verkkomaksuistamme.”

Hän antoi tämän lausunnon puhuessaan osana yrityksen vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tuloskyselyä maanantaina.

AMC on ottanut käyttöön useita kryptovaluuttoja, mukaan lukien Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE) ja Shiba Inu (SHIB). Toimitusjohtaja paljasti, että yrityksen tulo kryptovaluutta-avaruuteen sai paljon fanfaaria ja käyttöönottoprosentti on ollut vaikuttava.

Kryptovaluutta-avaruuteen pääsyn lisäksi, teatteriketjuyhtiöllä on myös non-fungible tokeneita (NFT).

Aron kertoi sijoittajille, että AMC:llä on tällä hetkellä kahdeksan erilaista ohjelmaa, jotka on joko käynnistetty tai työn alla tänä vuonna. Hän lisäsi, että teknologia on auttanut yritystä edistämään elokuvalippujen myyntiä.

Esimerkki tästä oli Sony Picturesin Spider-Man: No Way Home avauspäivän julkaisu marraskuussa. Yhtiö julkaisi 6 000 Spider-Man NFT:tä ”AMC Stubs Premiere & A-List”- ja ”AMC Investor Connect” -tilaustensa jäsenille.

AMC:n liiketoiminta palautuu hitaasti normaaliksi sen jälkeen, kun siihen vaikutti koronaviruspandemia, joka pakotti miljardit ihmiset ympäri maailmaa jäämään kotiin.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat toimineet heikommin, ja Bitcoin kamppailee nyt yli 31 000 dollarin kolikkoa kohden.