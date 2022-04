Kolme kryptodippiä, jotka ostaa ennen huhtikuun loppua

Laajemmat kryptomarkkinat ovat nähneet jyrkän laskun huhtikuussa. Mutta suuret kolikot, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat vakiintuneet ja näyttävät olevan valmiita seuraavaan härkäjuoksuun. Tästä syystä voi olla hyvä idea sijoittaa näihin dippiin, ja tässä on syy:

Kryptomarkkinat ovat pysähtyneet vuoden 2022 alusta lähtien ja ovat valmiina murtautumaan

Dipit voivat aina tuottaa kaksinumeroisia voittoja

Hinnoitteluun leimataan markkinoiden riskitekijät, mukaan lukien inflaatio

Joten jos aiot ostaa huhtikuun krypto-dipin, meillä on kolme kolikkoa, jotka tarjoavat valtavan potentiaalin suureen tuottoon.

Helium (HNT)

Helium (HNT) koki pahoinpitelyn huhtikuun alussa. Yhdessä vaiheessa kolikko menetti lähes 45 % arvostaan yhdessä viikossa. HNT on itse asiassa alkanut toipua, viime päivinä se on päätynyt voittoon kaikissa istunnoissa.

Tietolähde: Tradingview

Tämän konsolidoitumisen ja hintavakauden myötä nousukaari näyttää jatkuvan. Lopulta HNT toipuu ja yrittää saavuttaa joitain maaliskuussa saavutetuista korkeistaan.

Anchor Protocol (ANC)

Myös Anchor Protocollan (ANC) hinnat ovat elpyneet jonkin verran kuun alun laskun jälkeen. Kolikko ei ole noussut niin paljon, mutta laskutrendi on jo pysähtynyt. Nyt kun rakentamisen odotetaan alkavan vauhdilla, ANC lähtee härkäjuoksulle. Vaikka ostaisit nykyisellä hinnalla, kaksinumeroisille palautuksille on silti niin paljon tilaa.

Velas (VLX)