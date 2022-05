El Salvador yllätti vuonna 2021 ilmoittamalla haluavansa ottaa bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi. Kyseistä esimerkkiä vuonna 2022 seurasi Keski-Afrikan tasavalta, ja useiden muiden maiden on ajateltu seuraavan samaa polkua.

Kuka on seuraava?

O myönnettävä, että kyseiset maat eivät ole vaikuttavia talouden ja väestön suhteen, mutta koskaan ei odotettukaan, että maailman suurimmat vallat ottaisivat ensimmäisenä käyttöön bitcoinin.

On järkevää, että rahoitusjärjestelmän reuna-alueet ovat ensimmäisiä, jotka saapuvat bitcoineihin. Loppujen lopuksi he ovat tilanteessa, jossa he ovat yrittäneet kaikkea ja bitcoin on mahdollinen tie parempaan tulevaisuuteen. On aika tarkastella lähemmin kolmea maata, jotka saattavat ottaa bitcoinin lailliseksi maksuvälineekseen.

1. Panama

Panama sijaitsee El Salvadorin rajalla, joten ei ole yllättävää, että se on listalla. Toisin kuin monet muut maat, joiden on määrä tehdä bitcoinista laillisia maksuvälineitä, Panama on jo tehnyt luonnoksen bitcoin-lainsäädännöstä. Tämä niin kutsuttu luonnos julkaistiin seuraavana päivänä sen jälkeen, kun El Salvador otti virallisesti käyttöön bitcoinin. Lakia ei ole vielä hyväksytty, mutta on mahdollista, että voimme tulevaisuudessa lisätä Panaman El Salvadorin ja Keski-Afrikan tasavallan kanssa samaan joukkoon.

2. Kuuba

Kuuba ei ole vielä ottanut bitcoinia lailliseksi maksuvälineeksi, mutta se on varmasti ottanut askeleita oikeaan suuntaan. Joka tapauksessa maa tunnustaa bitcoinin maksuvälineeksi ja asukkaat voivat käyttää sitä vapaasti. Kuuba teki tämän päätöksen sen jälkeen, kun Yhdysvallat tiukensi sääntöjään lähettää rahaa Yhdysvalloista Kuubaan. Muun muassa Western Unionin 400 konttoria suljettiin maassa.

3. Meksiko

Meksikon senaattori Indira Kempis tuli suurena yllätyksenä. Valitettavasti hän ei vielä pystynyt ilmoittamaan, että Meksiko ottaa ehdottomasti bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi, mutta hän taistelee sen puolesta. Olisi hienoa, jos Meksiko ottaisi bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi, sillä toisin kuin muut luettelon maat, tämä on valtava valtio. Meksikon väkiluku on 131,47 miljoonaa ja bruttokansantuote oli 1 076 miljardia dollaria vuonna 2020. Mahdollisuus, että Meksiko ottaa bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi lyhyellä aikavälillä, ei kuitenkaan vaikuta suurelta. Kempis ilmoitti, että siitä tulee joka tapauksessa kova taistelu.