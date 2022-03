Kryptoteollisuus on aina liikkeellä. Uusia trendejä tulee ja menee koko ajan. Vuosi 2022 on yksi krypton tärkeimmistä vuosista, ja lähikuukausina on tiedossa useita uusia trendejä. Tässä joitain näistä:

DeFin odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti ja kasvavan entisestään vuonna 2022

Myös ketjujen välistä yhteentoimivuutta korostetaan yhä enemmän

Vuosi 2022 on todennäköisesti myös NFT:n ja metaversumin vuosi

Sijoittajana on tärkeää sijoittaa omaisuutesi tavalla, joka hyödyntää näitä trendejä. Olemme valinneet kolme kolikkoa, joiden uskomme voivan auttaa sinua tässä:

DeFi: Kyber Networks (KNC)

Kyber Networksin (KNC) päätavoite on auttaa lisäämään likviditeettiä ja tuomaan se yhteen paikkaan. Muutaman viime vuoden aikana, osa DeFin kasvua rajoittavista tekijöistä on suurelta osin ollut alhainen likviditeetti.

Vaikka tähän on puututtu useilla tavoilla, mukaan lukien automatisoidut markkinatakaaja-protokollat, likviditeetti-aggregaattorit ovat saamassa hyvin paljon vetoa. Kyber Networks tulee todennäköisesti olemaan merkittävä toimija tässä.

Yhteentoimivuus: Tezos (XTZ)

Ketjujen väliset sillat ovat auttaneet ratkaisemaan hyvin yleisen krypto-ongelman. Omaisuuden siirtäminen eri ketjujen välillä oli ennen valtava haaste. Mutta sillat ovat poistaneet kyseisen ongelman, ja täältä löytyykin useita huomionarvoisia projekteja. Mutta Tezos (XTZ) on paljon lupaavampi yksinkertaisesti siksi, että se on enemmän kuin vain moniketjuinen krypto. Se tarjoaa paljon enemmän taustalla olevan arvon suhteen.

NFT:t ja metaversumi: Enjin Coin (ENJ)