Kolme parasta kolikkoa, jotka muuttavat DeFiä vuonna 2022

Vuoden 2022 odotetaan olevan pitkälti hajautetun rahoituksen eli DeFin vuosi. Uusia ja jännittäviä projekteja DeFissä on tulossa samalla kun nykyiset projektit kasvavat. Tässä on syitä, miksi DeFi räjähtää vuonna 2022:

Instituutionaaliset sijoittajat tarkkailevat DeFi-projekteja

DeFin innovaatiot kasvavat päivä päivältä, ja vuonna 2022 odotetaan lisää menestystä

DeFi:llä on potentiaalia tulla omaksi itsenäiseksi sektorikseen, joka on vapaa laajemmista kryptomarkkinoista

Joten, jos etsit DeFi-projekteja, joilla on valtava vaikutus alaan tänä vuonna, meillä on alla top 3 -lista.

Goldfinch (GFI)

GoldFinch (GFI) on hajautettu lainausprotokolla, jonka avulla käyttäjät voivat saada kryptovakuudellisia lainoja ilman vakuuksia. Hanke on yksi harvoista markkinoilla tällä hetkellä, joka tarjoaa vakuudettomia lainoja.

Sivuston tietojen mukaan, sen lainoista hyötyy jo yli 200 000 käyttäjää. GoldFinch on suunnattu käyttäjille kehittyvillä markkinoilla, joilla luottotarve on suurin. Se on yksi niistä hankkeista, jotka ratkaisevat todellisen tarpeen ja laajenevat todennäköisesti edelleen vuonna 2022.

Trader Joe (JOE)

Trader Joe (JOE) on erittäin likvidi hajautettu pörssi, joka on rakennettu Avalanche-verkkoon. Se on myös lumivyöryjen tärkein DEX, ja se on suunniteltu helpottamaan peer-to-peer kryptovaihtoa ympäri maailmaa. Trader Joe tarjoaa myös likviditeetti- ja tuottoviljelypooleja, joiden avulla käyttäjät voivat ansaita palkintoja. Sille on ominaista nopeat tapahtumat, alhaiset arbitraasimaksut ja turvallisuus.

Convex Finance (CRV)