Kryptomarkkinat laskivat jyrkästi toukokuun alussa. Suurin osa kymmenen parhaan kolikon joukosta on laskenut kaksinumeroisesti kuun alun jälkeen. Dippi kuitenkin antaa sijoittajille kohtuullisen mahdollisuuden ostaa lupaavia kolikoita, erittäin alennettuun hintaan. Tästä syystä sinun kannattaa ostaa:

Kryptomarkkinat ovat osoittautuneet melko kestäviksi viimeisen 5 kuukauden aikana

Markkinat ovat joutuneet kohtaamaan vakavia taloudellisia ja geopoliittisia shokkeja

Krypto todennäköisesti elpyy ja kasvaa keskipitkällä sekä pitkällä aikavälillä

Dippiä metsästäville alla on listattuna kolme kolikkoa, joita kannattaa tarkkailla toukokuussa.

Terra (LUNA)

Terra (LUNA) on yksi johtavista stablecoin-alustoista maailmassa. Pelkästään toukokuussa kolikko on menettänyt arvostaan yli 30 %. Emme odota LUNA:n palautuvan välittömästi. Tämä on kuitenkin projekti, jonka taustalla ovat erittäin kunnolliset perusteet.

Niille teistä, jotka etsivät kunnollisia pitkäaikaisia sijoitusta, et löydä sopivampaa vaihtoehtoa kuin LUNA. Kolikko on tällä hetkellä erittäin halpa, ottaen huomioon sen tarjoamat mahdollisuudet. Siten on aika hankkia se.

Kadena (KDA)

Kadena (KDA) on innovatiivinen lohkoketju, joka on suunniteltu vastaamaan joihinkin Proof of Work -verkkoihin liittyviin haasteisiin. Pohjimmiltaan KDA tarjoaa proof-of-work -algoritmien tarjoaman turvallisuuden, säilyttäen samalla suuret nopeudet ja skaalautuvuuden. Kolikko on pudonnut yli 25 % viime päivinä. Se on tällä hetkellä ensisijainen voimavara maailmanlaajuisille dippien ostajille.

Oasis Network (ROSE)