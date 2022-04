Pitkäaikaiset sijoitukset erinäisiin kryptokohteiseen voivat auttaa avaamaan paljon arvoa. Markkinoiden lisääntyneen epävakauden vuoksi saattaa olla vaikeaa löytää kolikoita, jotka antavat lupauksen erinomaisesta pitkän aikavälin kasvusta. Olemassa on kuitenkin muutamia kolikoita, jotka kannattaa tarkistaa. Tästä syystä pitkän aikavälin kryptosijoittamisessa on järkeä:

Pitkän aikavälin strategiat auttavat sinua välttämään krypton päivittäisen hektisen volatiliteetin

Monet kryptoprojektit tarvitsevat noin vuoden, todellisen arvon saavuttamiseksi

Omaisuuden säilyttäminen vuoden ajan voi auttaa sinua hallitsemaan kryptosalkkuasi paremmin

Joten, jos etsit kolikoita sijoittaaksesi osana pitkäaikaista kryptosijoitus-strategiaa, tässä joitain vaihtoehtoja:

FTX Token (FTT)

FTX Token (FTT ) on FTX-pörssin alkuperäinen token, joka on yksi suurimmista kryptojohdannaisten ja muiden omaisuuserien kaupankäynnin alustoista. FTX-pörssin kaupan määrä on kasvanut jyrkästi vuosien varrella.

Tietolähde: Tradingview

Se avaa myös uusia toimistoja uusille alueille, mukaan lukien Lähi-idässä ja muilla alueilla. Niin kauan kuin krypton laaja hyväksyntä kasvaa, FTX näkee lisääntyneen kaupankäynnin ja paljon arvoa. Tämä tekee kolikosta hyvän vaihtoehdon pitkäaikaiseen pelaamiseen.

Aave (AAVE)

On myös mukavaa tehdä sijoituksia DeFiin, koska tämä on yksi krypton alue, joka räjähtää lähitulevaisuudessa. Aave (AAVE) on johtava DeFi-protokolla ja tarjoaa uskomattomia taustalla olevia perusteita. Se on yksi projekteista, joka avaa DeFin kokonaan, joten sinulla ei ole varaa jättää väliin.

Gala Games (GALA)