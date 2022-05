Kryptomarkkinat ovat olleet vaikeuksissa viimeisen viikon aikana. Suurin osa kolikoista on pudonnut jyrkästi, ja pahin on vielä edessä. Tämä korjaus saattaa jatkua muutaman ylimääräisen kuukauden, ja voi olla houkuttelevaa myydä omaisuutesi. Tästä syystä on kuitenkin järkevää ostaa:

Suurin osa kolikoista käy kauppaa suurilla alennuksilla

Myynti tulee olemaan tuskallista, mutta se ei tule kestämään kauaa

Krypto voi olla erinomainen pitkän aikavälin sijoitus, jos ostat oikeat kolikot

Joten, jos etsit kunnollisia kolikoita, joita ostaa ja pitää hallussa, vaikka markkinat jatkavat myyntiä, alla on kolme vaihtoehtoa, joiden pitäisi olla täydellisiä.

Ethereum (ETH)

Vuoden 2022 alussa Ethereumia (ETH) koskevat ennusteet olivat erittäin vahvat. Itse asiassa varovaisimmat arviot osoittivat, että kolikko voi helposti ylittää 10 000 dollaria ennen vuoden loppua. Vuodesta 2022 on kulunut kuitenkin jo viisi kuukautta, ja ETH on kamppaillut jopa 4 000 dollarin ylittämisessä.

Kolikko on pudonnut entisestään ja saattaa pian ylittää 2 000 dollarin tason. Vaikka tämä ei näytä hyvältä, se tarkoittaa myös sitä, että sijoittajilla on mahdollisuus ostaa ETH:ia erittäin alennettuun hintaan. On edelleen mahdollista, että ETH voi saavuttaa 10 000 dollaria vuoden 2022 loppuun mennessä.

The Sandbox (SAND)

Markkinoiden vastatuulet voivat joskus vaikeuttaa tärkeiden suuntauksien tunnistamista, jotka voivat määrittää tulevaisuuden. Kryptoalalla yksi trendi, jota me kaikki etsimme, on metaversumi. Vaikka tähän liittyy monia projekteja, The Sandbox (SAND) on suoraan sanottuna erittäin lupaava. Sen pitäisi olla tarkastelun arvoinen.

Fantom (FTM)