Dipin osto on yksi parhaista tavoista ansaita voittoa kryptoilla. Loppujen lopuksi sijoitustoiminnan kultainen sääntö on ostaa aina halvalla ja myydä korkealla. Markkinat ovat kokeneet massiivisen romahduksen, ja vaikka monet kolikot tarjoavat hyviä ostomahdollisuuksia, metaversumi-kolikoiden olisi hyvä olla tutkan alla. Tässä syy:

Yleinen mielipide metaversumi-kolikoista paranee todennäköisesti merkittävästi ennen vuoden 2022 loppua.

Metaversumi-kolikot ovat jo kaatuneet useaan otteeseen vuonna 2022, joten ne ovat voimakkaasti alennettuja.

Lisääntyneet investoinnit VR- ja AR-peleihin voivat vapauttaa metaversumiin liittyvien kryptovaluuttojen arvoa tänä vuonna.

Joten, niille dippien metsästäjille, jotka etsivät metaversumiin liittyviä kolikoita, alla olevien kolmen kolikon pitäisi tarjota erittäin hyvä alennus:

Enjin Coin (ENJ)

Enjin Coinin (ENJ) päätavoite on luoda vankka ekosysteemi, joka helpottaa ja tukee innovaatioita lohkoketju-pelaamisen ja virtuaalitodellisuuden ympärillä. Projekti nähdään suurena osana play-to-earn -sektoria, ja sen odotetaan olevan valtava tulevaisuudessa.

Tietolähde: TradingView

Mutta ENJ kärsii tällä hetkellä yhdestä pahimmista tappioistaan kuukausiin. Kolikko on menettänyt arvostaan lähes 35 % viimeisen 24 tunnin aikana. Kun tappioita odotetaan lisää, tarjottua ostomahdollisuutta on vaikea jättää huomiotta.

Wemix (WEMIX)

Wemix (WEMIX) on myös metaversumi- ja virtuaalitodellisuuspeleihin rakennettu lohkoketju-projekti. Itse asiassa se on mallinnettu Enjin Coinin ympärille, mutta se ei ole läheskään yhtä suuri. Toistaiseksi WEMIX on onnistunut pitämään tappiot kryptoromahduksen aikana suhteellisen pienempänä. Mutta se on silti pudonnut merkittävästi kaikkien aikojen korkeuksistaan. Olisi mukava lisätä portfolioosi lyhyellä aikavälillä.

Bloktopia (BLOK)

Bloktopia (BLOK) on Polygon-pohjainen metaversumi, joka on täysin hajautettu. Se on suhteellisen uusi, mutta se on kerännyt suuren fanikunnan. Kolikon tappiot ovat jopa 40 %, ja sen markkina-arvo on pudonnut alle 50 miljoonan dollarin. Joten täydellinen hetki ostaa sitä halvalla on nyt.