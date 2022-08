Kolumbia valmis ottamaan markkinoille digitaalisen valuutan

Kolumbia on hämmästyttävä maa. Muutin tänä vuonna Medellíniin, sen toiseksi suurimpaan kaupunkiin – enkä todellakaan voi sanoa tarpeeksi hyvää siitä.

Sää on täydellinen. Ihmiset ovat ystävällisiä ja aina niin kärsivällisiä yrittäessäni oppia espanjaa. Ja ne vuoret…

Tänään on kuitenkin levitetty huolestuttavia uutisia.

Keskuspankki laski liikkeeseen digitaalista valuuttaa

Kolumbian kansallisen vero- ja tulliviranomaisen johtaja, Luis Carlos Reyes, ilmoitti, että Kolumbia on valmis luomaan digitaalisen valuutan hillitäkseen talousrikoksia, kuten veronkiertoa.

Kaiken kaikkiaan Kolumbia kamppailee veronkiertoa vastaan. Vaikka Medellín on vakiinnuttanut asemansa jonkin verran teknologiakeskuksena viime vuosina, käteinen on edelleen hallitseva vaihtoväline ympäri maata. Reyes arvioi, että veronkierto on 6–8 prosenttia bruttokansantuotteesta vuosittain.

”Se vastaa kuutta tai kahdeksaa maassa tehtyä verouudistusta, joilla saadaan enintään 1 % tai 1,5 % bruttokansantuotteesta”, Reyes sanoi haastattelussa.

Pian sen jälkeen seurasi lyöntilinja – ”Tämä on tärkeää taloudessa suoritettujen maksujen jäljitettävyyden parantamiseksi”.

Autoritaarinen

Ja tässä piilee keskuspankkien liikkeeseen laskemien digitaalisten valuuttojen (CBDC:n) ongelma. Mahdollinen lopputulos on erittäin dystooppinen, sillä hallitus pystyy seuraamaan mihin kansalaiset käyttävät rahojaan, mikä on heidän nettovarallisuutensa ja mihin he kuluttavat sen – sekä kyky jäädyttää tilejä halutessaan.

Totta kai on etuja, kuten veronkannon lisääntyminen ja vastaavat kasvuedut. Mutta millä hinnalla? On pelottavaa luovuttaa niin paljon valtaa hallituksille – enkä usko, että sinun tarvitse olla äärimmäinen liberatisti hyväksyäksesi sen.

Uusi järjestelmä

Tietenkin tämä johtuu kesäkuun merkittävästä vaalituloksesta, jolloin Gustavo Petrosta tuli Kolumbian historian ensimmäinen vasemmistolainen johtaja. Entinen sissitaistelija voitti toisen äänestyskierroksen 50,35 prosentin osuudella, jatkaen Latinalaisessa Amerikassa viimeaikaista vasemmiston voittotrendiä.

Taloudellinen uudistus saattaa olla tarpeen, koska monien maiden tavoin Kolumbia kamppailee nykyisessä makroympäristössä, mutta raju liike CBDC:n käynnistämiseksi tuntuu harkitsemattomalta, äärimmäiseltä ja mahdollisesti tuhoisalta riippuen siitä, miten se toteutetaan.