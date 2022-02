Komodon (KMD) hinta on noussut 5 % maailmanlaajuisen kryptoverilöylyn keskellä, ja tämän päivän perääntymisestä huolimatta, se on valmis suureen nousuun viimeaikaisten hintamuutosten vuoksi.

Tänään KMD-kolikko nousi yli 25 %, saavuttaakseen päivittäisen korkeimman 0,657233 dollarin, ennen kuin se nousi takaisin 0,478111 dollariin tätä kirjoitettaessa.

Seuraavassa käymme läpi Komodon hinnannousua ruokkivia tekijöitä.

Lyhyesti sanottuna, Komodo on avoin hajautettu moniketjuinen alusta. Sen alkuperäinen token on KMD.

Sekä Komodo-alusta että KMD-kolikko ovat saaneet vetovoimaa kryptoavaruudessa, koska Komodolla on vaihtoehtoinen lähestymistapa saavuttaa ketjujen välinen yhteentoimivuus.

Alla tärkeimmät syyt, jotka vaikuttavat KMD:n nykyiseen hinnannousuun.

Yksi Komodo-protokollan tämän vuoden parhaista ja tärkeimmistä kehityksestä on äskettäinen tuki 13:sta erilliselle lohkoketjuverkolle AtomicDEXissä.

🥁🚨 @AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁 #AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C

AtomicDEX tarjoaa tukea Ethereum Virtual Machine -yhteensopiville verkoille ja verkoille, jotka jakavat lähdekoodin Bitcoinin (BTC) kanssa, kuten Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) ja Bitcoin Cash (BCH).

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.

— LT (Will never ask for or give away crypto) (@LTLovesdigi) February 20, 2022