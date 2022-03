Minusta tuntuu, että kaikki, mitä olen kirjoittanut viimeisen parin viikon aikana, on ollut Venäjän hyökkäämisestä Ukrainaan ja sen vaikutuksista markkinoihin. Ilmeisesti se on ollut aika synkkää. Mutta tänään oli hyviä uutisia, vaikkakin vähän triviaalia suuremmassa mittakaavassa. Silti se on mukavaa vaihtelua.

Julkisuustemppu?

Kraken ilmoitti lahjoittavansa Bitcoineja kaikille ukrainalaisille tileille, jotka on rekisteröity ennen 9. maaliskuuta 2022. Aluksi oletin, että se oli todennäköisesti mainostemppu, ja kelpuutuskriteerit olivat tiukat. Mutta yksityiskohtiin kaivettuani minun on annettava Krakenille luotto – näyttää siltä, että jos sinulla on ukrainalainen tili, se on melko helppo vaatia.

On rekisteröidyttävä Ukrainasta ennen 9. maaliskuuta 2022

Täytyy olla keskitason tai ammattilainen -tili (tämä tarkoittaa, että saat vahvistuksen kuvallisella henkilötodistuksella, joten melko helppoa)

Sinun on kirjauduttava sisään ennen 1. toukokuuta 2022 lunastaaksesi Bitcoinin

Summa on myös huomattava. Jos sinulla oli saldoa tililläsi missä tahansa vaiheessa, olet oikeutettu vaatimaan 1 000 dollaria (Kraken viittaa tähän Tranche 1). Jos sinulla ei ole koskaan ollut saldoa (Tranche 2, kuten Kraken sitä kutsuu), olet silti oikeutettu 5 00 dollariin Bitcoinissa.

Itse asiassa on myös muutakin. Tileille myönnetään 1 000 dollarin hyvitys valuuttamuunnosmaksujen korvaamiseksi jatkossa. Apupakettia korotetaan myös Venäjä-asiakkaiden vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla maksamien kaupankäyntipalkkioiden määrällä.

Moraalinen dilemma

Kirjoitin viime viikolla artikkelin, jossa pohdittiin moraalista dilemmaa, johon kryptopörssit joutuvat koskien Venäjän tilien jäädyttämistä, Ukrainan varapresidentti, Mykhailo Fedorovin, Twitterissä esittämän vetoomuksen jälkeen.

Krakenin toimitusjohtaja, Jesse Powell, kielsi yllä olevan pyynnön väittäen, että "Bitcoin on libertaaristen arvojen ruumiillistuma, joka suosii voimakkaasti individualismia ja ihmisoikeuksia". Koska krypton juuret ovat yksilönvapaudessa, tunnen myötätuntoa siinä, että hän (ja muut pörssit) joutuivat melko vaikeaan paikkaan.

Uskon, että tämä aloite – tilien jäädyttämisen välttäminen, mutta perittyjen Venäjän maksujen lahjoittaminen Ukrainan tileille sekä lisäapu – on täydellinen ratkaisu vaikeaan moraaliseen dilemmaan.

"Toivomme, että voimme jatkossakin tarjota kriittisiä rahoituspalveluita tarpeen tullen asiakkaillemme sekä Ukrainassa että Venäjällä", Krakenin toimitusjohtaja Jesse Powell ilmoitti. "Kryptovaluutta on edelleen tärkeä humanitaarinen väline, varsinkin nyt, kun monet ympäri maailmaa eivät voi enää luottaa perinteisiin pankkeihin ja säilytysyhteisöihin."

Tällä tavalla Powell on onnistunut tasapainottamaan hienovaraisesti sekä krypton ankaran vapauden, yksityisyyden ja omahuollon puolustamisen että moraalisen velvollisuuden tulla Ukrainan avuksi joko suoraan tai Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden kautta.

Ketjun vaikutukset

Lopuksi haluan katsoa, kuinka paljon Bitcoin Kraken lahjoittaa. Otetaan 500 dollarin arvoisen Bitcoinin alempi kaista. Kirjoitushetkellä (Bitcoin-kaupankäynti 42 300 dollarilla) 500 dollarin arvo vastaa 0,012 bitcoinia. Ottaen huomioon Bitcoinin taipumus volatiliteettiin, pyöristetään hieman alaspäin konservatiivisuutta ja oletetaan, että ne saavat 0,01 bitcoinia.

Ketjutietoja tarkasteltaessa vain 23,6 % Bitcoin-osoitteista sisältää itse asiassa enemmän kuin 0,01 bitcoinia. Tämä tarkoittaa, että jopa Tranche 2:n ukrainalaiset tilit, jotka saavat pienemmän summan, 500 dollaria, ovat Bitcoin-haltijoiden ylimmässä neljänneksessä. Vau.

Hieno liike, Kraken.