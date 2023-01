Pääkohdat

Circle laskee liikkeeseen USDC stablecoinin, joka on maailman viidenneksi suurin kryptovaluutta, jonka markkina-arvo on 44 miljardia dollaria

Circle ilmoitti suunnitelmistaan listata pörssi heinäkuussa 2021 arvolla 4,5 miljardia dollaria

Tämä arvo kaksinkertaistui 9 miljardiin dollariin viime helmikuussa, mutta kauppa peruttiin joulukuussa

Crypto tarvitsee lisää julkisia yrityksiä vahvistaakseen legitiimiyttään, analyytikkomme Dan Ashmore julistaa

Circle väittää aikovansa tulla julkiseksi pitkällä aikavälillä, mutta Ashmore kirjoittaa, että tämä riippuu tietyistä muuttujista

Asiat olivat ruusuisia kryptovaluuttojen maailmassa vuonna 2021.

Coinbase-niminen pörssi julkistettiin huhtikuussa, ja sen arvo oli 86 miljardia dollaria. Se oli ensimmäinen suuri kryptoyhtiö, joka nousi pörssiin. Se julistettiin välittömästi finanssijättiläiseksi Wall Streetillä, ja sen markkina-arvo oli suurempi kuin pörssit, joissa sillä käytiin kauppaa. Nasdaqin markkina-arvo oli 26 miljardia dollaria, kun taas ICE:n (NYSE:n emoyhtiö) arvo oli 67 miljardia dollaria.

Tätä taustaa vasten Circle, maailman viidenneksi suurimman kryptovaluutan ja toiseksi suurimman vakaan kolikon, USD Coinin, liikkeeseenlaskija ilmoitti omista suunnitelmistaan listautua pörssiin. Sen arvo oli 4,5 miljardia dollaria, ja sen oli tarkoitus käydä kauppaa New Yorkin pörssissä CRCL-tokenilla vuoden loppuun mennessä.

Circle alkoi sitten kamppailla markkinaosuudellaan kilpailevan Tetherin USD-kolikon avulla, ja kryptotuotteiden hinnat nousivat edelleen. Helmikuussa 2021 sen arvo kaksinkertaistui 9 miljardiin dollariin. Ja sitten kaikki muuttui.

Karhumarkkinat lopettivat toiveet

Kun maailma siirtyi tiukkaan rahapoliittiseen ympäristöön ja korot nousivat vastauksena inflaatiokriisiin, riskiomaisuuserien hinnat nousivat. Krypto kärsi pahiten, ja markkinat tuhoutuivat täysin.

Tämä tyrmäsi Circlen suunnitelmat listautua pörssiin, ja yritys lopulta peruutti ne joulukuussa. Hyvä tapa arvioida, kuinka huono ajoitus olisi ollut, jos Circle olisi mennyt pörssiin, on tarkastella Coinbasen osakekurssia (kirjoitin syväluotauksen Coinbasen ahdingosta täällä ).

Jopa 45 prosentin osuuden jälkeen uuden vuoden alkaessa markkina-arvo on edelleen 13 miljardia dollaria, mikä on 85 prosenttia vähemmän kuin sen 86 miljardin dollarin arvo, kun se julkistettiin. Tätä silmällä pitäen ei ole vaikeaa ymmärtää, miksi Circle päätti antaa sopimuksen raueta.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54 — Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022

Krypto tarvitsee julkisia yhtiöitä

Suuri häviäjä tässä kaikessa on krypto. Olen kirjoittanut paljon siitä, mikä mielestäni on suurin ongelma viime vuonna, ja se on osuma koko alan maineeseen.

Ei vain sitä, vaan jatkuva läpinäkyvyyden puute, joka ympäröi niin monia keskitettyjä yrityksiä alueella, on vahingollista. Liian pitkään nämä yritykset ovat toimineet villin lännen maailmassa, jossa säätelyä ja vapaata valtaa ei ole.

Binance on hyvä esimerkki. Se julkaisi todisteita varantoraporteista FTX:n romahduksen jälkeen, mutta varantoja myöntänyt tilintarkastuskumppani Mazars peruutti äkillisesti suhteen ja luopui tällaisten raporttien toimittamisesta kaikille kryptoyrityksille.

Tämä johtui jatkuvasta väärinkäsityksestä siitä, mitä raportit merkitsivät. Nimittäin monet kryptoalalla julistivat nämä auditoinneiksi, mutta todellisuudessa ne eivät olleet lähelläkään. Velkoja ei mainita, eikä myöskään tarpeeksi yksityiskohtia, jotka antaisivat minkäänlaista luottamusta sijoittajille.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Niin monien näiden keskitettyjen pelaajien – Genesis, Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital, BlockFi, FTX, vain muutamia mainitakseni – kaatuminen on vahingoittanut koko alaa suunnattomasti.

Lisääntynyt joukko julkisia yrityksiä auttaisi torjumaan krypton maineiskua. Yhtä huonosti kuin Coinbase on menestynyt sijoittajille, sen läsnäolo osakemarkkinoilla antaa legitimiteettiä alalle, joka tarvitsee sitä niin kipeästi.

Circle väittää jatkavansa aikomustaan tulla julkisuuteen, jos oikea hetki tulee tulevaisuudessa. Koko kryptoavaruuden pitäisi toivoa, että se osoittautuu todeksi, kun ala jatkaa taistelua legitimiteetistä suurella näyttämöllä.