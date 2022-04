Yhdysvalloissa kryptoavaruus on tällä hetkellä suurelta osin sääntelemätön.

Johtavan kryptovaluuttapörssin Coinbasen toimitusjohtaja Brain Armstrong uskoo, että kryptovaluuttatilan säätelyyn tarvitaan useita sääntelijöitä. Hän mainitsi tämän äskettäisessä podcast-haastattelussa.

Hän totesi, että US Securities and Exchange Commission (SEC) ei todennäköisesti sääntele kryptovaluuttoja yksin. Armstrong sanoi;

”Tässä on mitä ymmärrän. Krypto tulee olemaan monia erilaisia asioita. Se ei tule olemaan vain yksi säätelijä, joka tekee sitä. Ajattele kryptovaluuttoja, kuten Bitcoin. Se on selvästi hyödyke. Tai Ethereum. Monet näistä ovat hyödykkeitä, joita hyödykkeiden [sääntelyviranomaisen] tai CFTC:n pitäisi todennäköisesti säännellä.”

Hän lisäsi, että jos ihmiset haluavat kerätä rahaa yritykselleen arvopapereina, SEC:n tulisi säännellä sitä arvopaperina. Armstrong kuitenkin huomautti, että SEC:n on selkeytettävä, mitä se pitää arvopapereina kryptovaluuttatilassa.

Tavallisten kryptovaluuttojen lisäksi meillä on stabiileja kolikoita, jotka on sidottu fiat-valuuttoihin. Armstrong uskoo, että eri viraston pitäisi olla vastuussa vakaiden kolikoiden sääntelystä. Hän sanoi;

”Erillisesti on myös joitain kryptovaluuttoja, jotka ovat vakuiden kolikoiden kaltaisia valuuttoja, ja ehkä valtiovarainministeriön pitäisi säännellä niitä. Lopuksi, tulee olemaan kryptovaluuttoja, jotka eivät ole mikään edellä mainituista. Ne ovat taideteoksia tai jotain, jota ei luultavasti pitäisi edes säännellä.

Coinbasen toimitusjohtaja väitti, että sääntelyviranomaisten on löydettävä oikea tasapaino sijoittajien suojelemisen ja innovaatioiden edistämisen välillä kryptoekosysteemissä. Hän sanoi;

”Haluamme tasapainottaa ihmisten suojelemista, mutta haluamme myös, että hallitus ei ole tilanteessa, jossa se valitsee voittajia ja häviäjiä. Se, että jokin on laillista, ei tee siitä hyvää sijoitusta.”

Armstrong toisti Coinbasen halun tehdä yhteistyötä sääntelyvirastojen kanssa petosten ja huijausten poistamiseksi kryptovaluuttaalalla. Hän ei kuitenkaan halua hallituksen vaikeuttavan tavallisten sijoittajien pääsyä markkinoille. Hän sanoi;

”Haluan työskennellä kenen tahansa hallituksessa, jotta se ei tapahdu. Vaara on, jos joudumme koskaan paikkaan, jossa sanomme, että vain varakkaat ihmiset voivat nyt sijoittaa, koska jotenkin siellä on akkreditoitu sijoittajatesti. Se on luonnostaan poissulkevaa. En pidä akkreditoituja sijoittajia koskevista laeista.”

Coinbase on julkisesti listattu yhtiö Yhdysvalloissa ja yksi suurimmista kryptovaluuttapörsseistä markkina-arvoltaan.