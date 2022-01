Kryptomiljardööri Mike Novogratzin mukaan markkinat ovat nyt karhualueella viimeaikaisten myyntien jälkeen.

Viime vuoden joulukuussa Galaxy Digitalin toimitusjohtaja Mike Novogratz sanoi, että Bitcoinin tuki on säilytettävä 42 000 dollarin tasolla tai muutoin on riski laskuun, alle 40 000 dollarin. Kryptomiljardööri kuitenkin totesi, että takaisinveto tarjoaisi kuitenkin institutionaalisille sijoittajille kunnollisen ostomahdollisuuden.

Tällä viikolla laajemmat kryptomarkkinat ovat seuranneet osakkeiden myyntipaineita, kun Bitcoin ja Ethereum ovat molemmat laskeneet alle tärkeimpien tukitasojensa.

Novogratzin mukaan pörssiosakkeet ovat pahentaneet kryptovaluutan negatiivisia näkymiä. Nasdaqin ja muiden osakeindeksien lasku tarkoittaa sitä, että karhumarkkinat ovat täällä.

Novogratz kommentoi kryptomarkkinoiden näkymiä sekä Wall Streetin myyntiä seuraavasti:

“Russel-indeksi rikkoi suuren tuen ja tämänpäiväinen vaihto vahvisti sen rikkoutuneen. Nyt on meneillään karhumarkkinat. Markkinoiden yllä on 1,2 triljoonaa huonoja pitkäaikaisia osakesijoituksia. Myy rallit. Älä osta notkahduksia."

Aiemmin hän viittasi korkojen ja joukkovelkakirjamarkkinoiden yleisen laskun ja lähestyvien koronnostojen olevan huonoja uutisia Nasdaqille ja kryptovaluutoille.

Hän kuitenkin totesi , että osakemarkkinat ja kryptojärjestelmät pysyisivät haavoittuvaisina, jos korot nousevat. Hänen mielestään korkeammat korot merkitsisivät 10 vuoden valtionkassan tuottoa hyppäämään 2 prosenttiin, mikä puristaisi krypto- ja osakkeet alas.

Tästä ennusteesta huolimatta Galaxy Digitalin johtaja uskoo, että kryptovaluutoilla on mahdollisuus nousta viime aikojen pohjalukemista. Hän huomautti, että kryptoala on jo tuntenut tuskaa ja tällä hetkellä näyttää olevan "ostopaineessa".

Novogratz kuitenkin varoittaa, että odotettu nousu ei ehkä tule, elleivät osakemarkkinat hillitse vuoden aikana nähtyä laskua. Jos osakkeet jatkavat laskuaan, Novogratz ennustaa "kovaa aikaa". Hän uskoo, että skenaario, jossa osakemarkkinat vajoavat vielä syvemmälle, rajoittaisi krypton kaikkea mahdollista nousua.

2) crypto will have a hard time rallying until stocks find a base. That said, crypto already had a decent sell off and is running into some buying support.

Finally, the best traders get good at gallows humor 😂

— Mike Novogratz (@novogratz) January 20, 2022