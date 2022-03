Spot-kaupasta on tullut yksi yleisimmistä tavoista ostaa ja myydä kryptotuotteita. Vaikka spot-kaupassa on riskinsä, sillä on alhaiset pääsyn esteet ja se on avoin kirjaimellisesti kaikille. Mutta sinun on oltava erittäin varovainen valitessasi omaisuutta spot-kaupankäyntiin. Tässä joitain huomioitavia ominaisuuksia:

Spot-kaupankäynnin kryptoilla on oltava erittäin korkeat kaupankäyntivolyymit

Kannattaa myös valita erittäin haihtuvia varoja, jotka heilahtelevat nopeasti

Omaisuuden tulee olla saatavilla myös kaikissa suurimmissa keskitetyissä pörsseissä

Tästä huolimatta, jos aiot upottaa varpaasi krypto-spot-kaupan maailmaan, seuraavassa joitain parhaista kolikoista, joita kannattaa harkita:

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) on suurin krypto ja yksi tunnetuimmista maailmassa. Jos aiot tehdä spot-kauppaa, BTC:n on oltava osa tätä laskelmaa. Tärkein asia BTC:ssä on sen suuri päivittäinen kauppavolyymi.

Tämä tarkoittaa, että markkinoilla on riittävästi likviditeettiä varmistaakseen, että osto- tai myyntitoimeksiannot täyttyvät mahdollisimman vähän tai ei lainkaan. BTC on myös spot-kaupankäynnin kohteena maailman suurimmissa pörsseissä ja on siten kaikkien saatavilla.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH) luotiin tarjoamaan perusta, jonka päälle maksujärjestelmiä voidaan kehittää hajautetussa taloudessa. Se liittyy tavallaan Bitcoiniin, mutta se on oma voimavaransa. Kuitenkin, kuten BTC, BCH:lla on suuria kauppavolyymeja joka päivä. On myös olemassa valtava markkina-arvo, joten tuottomahdollisuudet ovat korkeat.

Shiba Inu (SHIB)