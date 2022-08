Pääkohdat

Kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan on Googlen tietojen mukaan 16,6 % pienempi tänä vuonna verrattuna vuoden 2021 keskiarvoon maailmanlaajuisesti

Bitcoinin hinta on laskenut tänä vuonna 52,70 %, ja alaa ovat kohdanneet myös irtisanomiset ja selvitystila

Eniten kiinnostus on pudonnut Alankomaissa 37 prosentin laskulla. Seuraavaksi tulevat Irlanti ja Uusi-Seelanti

Keski-Afrikan tasavalta vastustaa trendiä ja kiinnostus nousi 592 % sen jälkeen, kun heidän hallituksensa ilmoitti Bitcoinista laillisena maksuvälineenä tämän vuoden huhtikuussa

Muut Afrikan maat – Marokko ja Kenia – ovat seuraavat, ja niiden kiinnostus nousi vaikuttavasti 61 % ja 55 % viime vuoteen verrattuna.

Kehitysmaiden kryptoinnostus on pysynyt vahvempana kuin kehittyneiden maiden, ja monet maat ovat kasvaneet tänä vuonna laskusuhdanteesta huolimatta

Kryptomarkkinat ovat kääntyneet jyrkästi alaspäin vuonna 2022. Bitcoinin hinta – jolle volatiliteetti ei ole vierasta – on tällä hetkellä 52 % alle 47 700 dollarin tason, jolla se kävi kauppaa uudenvuodenpäivänä.

Mutta hinnat eivät ole ainoastaan heilahtaneet. Olemme nähneet suurten toimijoiden likvidaatioita tartunnan pyörteessä – etenkin entisen top 10 -kolikon Lunan romahtamisen ja siihen liittyvän vakaan kolikon UST:n kierteen toukokuussa, mutta myös kryptolainanantajien Celsiuksen ja Voyager Digitalin konkurssihakemukset muutamia mainitakseni.

Valitettavasti irtisanomiset ovat pyyhkäiset myös alan läpi. Coinbase irtisanoi 18 prosenttia henkilöstöstään (1 110 työntekijää) vain pari kuukautta sen jälkeen, kun se oli käyttänyt miljoonia Super Bowl -mainokseen.

Joten olimme uteliaita – onko kiinnostus laskenut ympäri maailmaa tänä vuonna vastauksena härkämarkkinoiden hysteriaan, joka on päättymässä? Jos on, minkä maiden kiinnostus kryptovalvontaan on laskenut eniten?

Kryptovaluuttojen korko laskee merkittävästi vuonna 2022

Koron lasku kaikkialla maailmassa on 16,6 %, melko jyrkkä lasku. Huonoin maa on Alankomaat, jossa lasku on huikeat 37 prosenttia, jota seuraavat Irlanti 30 prosentin pudotuksella ja Uusi-Seelanti 28 prosentin laskulla.

Seuraavana on Yhdysvallat, jonka pudotus on yli 26 % verrattuna vuoden 2021 hakumäärään. Koska Yhdysvallat ohjaa edelleen niin suurta osaa markkinoiden volyymeista, tämä symboloi aivan sitä, kuinka erilaiset markkinat ovat nykyään verrattuna viime vuoteen, mikä on kontekstualisoinut näkemämme irtisanomiset ja hintojen romahdukset.

Mielenkiintoista on, että intressin kannalta kestävimmät maat ovat enimmäkseen kehitysmaat – Marokko, Kenia, Sri Lanka Nigeria ja Kolumbia, jotka kaikki sijoittuvat maihin, joissa kiinnostus on todella kasvanut. Marokon ja Kenian osalta Afrikan maat ovat kasvaneet 61 prosenttia ja Keniassa 55 prosenttia.

Kiinnostus on laskenut entisestään viimeisen kuukauden aikana

Karhumarkkinat ovat todella lähteneet vauhtiin toukokuusta lähtien, jolloin Terra meni alas, ja sen mukaisesti viimeiset kuukaudet ovat olleet brutaaleja. Pelkästään heinäkuun putoamisia verrattuna koko vuoteen 2022 pudotus on vielä pahempi. Maailman keskiarvo osoittaa, että kryptovaluuttahakuja tehdään tässä kuussa 63 % vähemmän kuin vuoden 2022 keskiarvo.

Uusi-Seelanti, Espanja, Venezuela ja – hieman yllättäen – Yhdysvallat ja Kanada ovat kaikki niitä maita, joissa kiinnostus on laskenut eniten. Yhdysvalloissa tehdyt haut ovat vähentyneet 59 % ja Kanadan 58 % jälkeen.

El Salvador

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele twiittasi usein, että hänen hallituksensa ”ostaa nousua”, kun Bitcoin on romahtanut. Näyttää siltä, että hänen maansa, jossa Bitcoin on ollut laillinen maksuväline viime vuodesta, kansalaiset eivät ole samaa mieltä.

Googlen hakutrendien mukaan kiinnostus Bitcoinia kohtaan laski heinäkuussa enemmän El Salvadorissa kuin missään muussa maassa vuoden 2021 lukuihin verrattuna. Jonkinlainen lasku on odotettavissa, kun otetaan huomioon hakujen nousu, joka oli väistämätöntä, kun Bukele ilmoitti sen lailliseksi maksuvälineeksi vuonna 2021, mutta 63 prosentin lasku on huolestuttavaa ja korostaa sekä karhumarkkinoiden vahingollista vaikutusta että haasteita, jotka liittyvät väestön siirtymiseen Bitcoiniin El Salvadorissa.

Kokonaisuudessaan koko vuoden 2022 kiinnostus on laskenut 17,90 % vuoteen 2021 verrattuna, mikä ei ole aivan yhtä jyrkkä kuin heinäkuun 64 % – mutta silti suuri pudotus.

Keski-Afrikan tasavalta

Yksi kansakunta jäi pois yllä olevista kaavioista mittakaavatarkoituksin. Ja tämä johtuu siitä, että Keski-Afrikan tasavalta puhaltaa nuo luvut pois vedestä. Kiinnostus kryptoa kohtaan on heinäkuun 22. heinäkuussa 715 % suurempi heinäkuun 22. aikana (592 % vuonna 2022 kokonaisuudessaan) verrattuna vuoden 2021 lukuihin.

Tämä johtuu tietysti siitä, että heistä tuli huhtikuussa toinen valtio, joka julisti Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi. Ei vain sitä, vaan he menivät vielä pidemmälle – ilmoittivat maan rikkaiden luonnonvarojen (timantit, uraani, öljy) tokenisoimisesta äskettäin lanseeratulla kryptovaluutalla ”Sango Coin”.

Maailman köyhimpien maiden joukossa, jossa vain 10 prosentilla on Internet-yhteys, on kuitenkin toinen tarina siitä, että onko tämä järkevä aloite.