TerraUSD (UST) stablecoinin romahdus on aiheuttanut paniikkia stablecoin- ja yleisten kryptomarkkinoiden sijoittajien keskuudessa. Vaikka Terra Luna Foundation on jo ilmoittanut ”palautus-suunnitelmasta”, se ei silti ole vaikuttanut UST- ja LUNA-hintoihin, koska ne ovat edelleen laskussa, kuten kryptomarkkinat yleisestikin.

Do Kwon ja TerraUSD:n tukijat olivat aiemmin kääntyneet Nexon puoleen ja pyytäneet sitä tukemaan UST-stablecoinia, mutta Nexo kieltäytyi. Bloombergille annetussa haastattelussa kysyttiinkin, miksi he kieltäytyivät, Nexon perustaja, Antoni Trenchev vastasi:

”En voi sanoa mitään pelastussuunnitelman yksityiskohdista, jotka ovat vielä kesken, enkä halua puuttua asiaan millään tavalla. Toivota heille onnea. Teimme hallituksen tasolla päätöksen, ja emme pitäneet tässä vaiheessa järkevänä olla mukana. Jos he esittävät toisen ehdotuksen, joka on mielestämme järkevämpi, voisimme harkita uudelleen, mutta toistaiseksi pysymme sivussa.”

Kryptomarkkinoiden toipumisen todennäköisyys

Vaikka TerraUSD:n romahtaminen vaikuttaa todennäköisesti algoritmisiin vakaisiin kolikoihin eikä Tetherin kaltaisiin omaisuusvakuudellisiin stabiileihin kolikoihin, osa kuvailee sitä mahdollisesti krypton ”Lehmanin hetkeksi”. Jotkut kryptomiljardöörit, kuten SC, Michael Novogratz ja Sam Bankman-Fried, ovat menettäneet 70 %, 80 % ja 90 % varallisuudestaan muutaman viime viikon aikana. Bloombergin Matt Miller kysyi Trencheviltä, oliko se hänen mielestään huolenaihe kryptoteollisuudelle yleisesti, johon Trenchev sanoi:

”En usko, että se on Lehmanin hetki. Et tietenkään tiedä kauneimpia jaksoja, mutta saamme niitä yhdestä kahteen vuodessa. Muistatte varmasti, että viime vuonna oli Kiinan kielto, ja edellisenä vuonna koronavirusepidemia, jolloin tapahtui jopa 50 prosentin lasku. Joten tällä kertaa luulen, että eri asia on se, että on rajoitettu määrä myyjiä. Se, mitä näen Nexo-alustalla ja mitä meillä on, ulottuu 4 miljoonaan vähittäiskäyttäjään ja erittäin suureen institutionaaliseen asiakaskuntaan, enkä näe heidän myyvän joka tapauksessa samalla tavalla kuin vuonna 2020 tai 2021. Mielestäni BTC:n aiheuttama paine on nähdäkseni juuri nyt Terra Foundationin keräämien valtavien BTC-varojen purkaminen, ja tämä aiheuttaa painetta markkinoilla. Olen utelias näkemään, kestääkö 25 000 dollarin taso. Jos ei, se saattaa hyvinkin palata 20 000 dollariin, aikaisempaan kaikkien aikojen huippuun vuosina 2017–2018, mutta uskon, että kun poistuminen on viimeistään tehty, suuret ostot tulevat voimaan.”

Kun Trenchev joutui selvittämään, milloin hän ajatteli suuren mittakaavan oston tapahtuvan, hän sanoi:

”Luulen, että noin 20… ensin kun tämän perustuksen paisuminen alkaa, jonka arviomme mukaan pitäisi olla lähellä. Joten 25 000 per Bitcoin tai pahimmassa tapauksessa 20 000 dollarin pitäisi olla käännekohta.”