Kryptomarkkinat 7 kertaa suuremmat kuin ennen koronaa

Euroopan unioni haluaa säännellä kryptomarkkinoita tiukemmin, ja näin ollen Euroopan keskuspankki on kritisoinut kryptovaluuttoja. Puheenjohtaja, Christine Lagarde, esiintyi aiemmin televisiossa ja kutsui kryptoa arvottomaksi.

Mutta tietävätkö he kuka ”vihollinen” on? Tämän kartoittamiseksi Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi äskettäin raportin ”Rahoitusmarkkinoiden vakausriskien salauksen purkaminen krypto-omaisuusmarkkinoilla”.

Yksi asia on varma, eikä siihen tarvitse raporttia, että kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan on kasvanut dramaattisesti koronan alun jälkeen. Onneksi tämä on myös EKP:n johtopäätös. He kirjoittavat, että viimeaikaisesta laskusta huolimatta, kryptomarkkinat ovat kokonaisuudessaan seitsemän kertaa suuremmat kuin vuoden 2020 alussa.

Kuluttajilla on tärkeä rooli

Heidän raporttinsa sisälsi useita kuluttajatutkimuksia Belgiasta, Saksasta, Espanjasta, Ranskasta, Italiasta ja Alankomaista.

Nämä tutkimukset osoittivat, että noin 10 % kotitalouksista omistaa kryptovaluuttoja. Mielenkiintoista on, että suurin osa omistajista ilmoitti omistavansa alle 5 000 dollaria, kun taas vain 6 prosenttia väitti omistavansa yli 30 000 dollarin kryptoa.

Mutta kuka sitten todella sijoittaa kryptovaluuttaan? Nämä ovat pääasiassa nuoria aikuisia miehiä ja korkeasti koulutettuja ihmisiä. Ja tämä on mielenkiintoinen tilasto: jos heidän talouslukutaitonsa sijoittuu korkeimmalle tai alimmalle tasolle, on hyvä mahdollisuus, että joku pitää kryptovaluuttaa hallussaan.

Institutionaaliset sijoittajat haluavat (epäsuorasti) kryptoa

Mietinnössä tarkastellaan paitsi kuluttajien, myös institutionaalisten sijoittajien roolia. He kirjoittavat, että kryptovaluuttojen ja osakekurssien välinen korrelaatio kasvoi maaliskuun 2020 markkinastressin aikana (ja sen jälkeen) sekä markkinoiden laskujen aikana joulukuussa 2021 ja toukokuussa 2022.

Raportin mukaan tämä viittaa siihen, että epävakaiden kausien aikana kryptomarkkinat ovat sidottu entistä tiiviimmin perinteisiin riskivaroihin, mikä saattaa osittain johtua institutionaalisten sijoittajien suuremmasta osallistumisesta.

Jos katsomme kuluneita 15 päivää, näkyy, että bitcoin ei ole onnistunut pysymään 30 000 euron yläpuolella, sillä bitcoinin hinta on tällä hetkellä 37 % alempi kuin vuoden 2022 alussa. Samalla 15 päivän jaksolla Shopifyn osake laski 76 %, Snap kaatui 73 %, Netflix 70 % ja jopa Cloudflare 62 %. Nämä ovat kaikki suurten teknologiayritysten osakkeita, joten ehkä pieni määrä bitcoinia salkussa ei ole niin huono idea. Euroopan keskuspankin mukaan institutionaalisten sijoittajien joukossa on varmasti kysyntää bitcoineille salkkuansa.

Fidelity Digital Assets tutki myös eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia, ja 56 prosenttia ilmoitti omistavansa kryptovaluuttaa. Tämä on 45 prosentin kasvu vuoteen 2020 verrattuna. EKP:n mukaan tämä voi johtua siitä, että hallituksen toimenpiteet olisi voitu tulkita kryptovarallisuuden hyväksynnäksi. Esimerkiksi heinäkuusta 2021 lähtien saksalaiset institutionaaliset sijoitusrahastot ovat sijoittaneet jopa 20 % omistuksistaan kryptovaluuttoihin.

Lisää vaihtoehtoja sijoittamiseen

Tämän mahdollistaa osittain kryptopohjaisten johdannaisten ja arvopapereiden lisääntyvä saatavuus säännellyissä pörsseissä, kuten futuurit, pörssilistatut setelit, pörssirahastot ja OTC-traded trustit, jotka ovat kasvattaneet suosiotaan Euroopassa viime vuosina.

Nämä tuotteet sekä selvityspalvelut ovat tehneet kryptovarallisuudesta helpommin sijoittajien saatavilla olevaa, koska niillä voidaan käydä kauppaa perinteisissä pörsseissä. Tämä varmistaa myös sen, että sijoittajan ei tarvitse huolehtia kryptonsa turvallisuudesta. Silti Eurooppa on jäljessä muusta maailmasta, vain 20 % kryptorahastoista sijaitsee mantereellamme.

Kryptovaluutta sisältää riskejä

Raportin mukaan institutionaalisten sijoittajien kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan vain kasvaa, mutta siihen liittyy enemmän riskejä. Tämä johtuu osittain siitä, että eurooppalaiset pankit tarjoavat kryptojohdannaisia ilman, että kryptoa on varastossa. Nämä johdannaiset kryptotuotteet seuraavat eri kryptotarjousten suorituskykyä. Tutkijat sanovat seuraavaa:

”Kaikki laitosten kryptopohjaiset altistukset, varsinkin jos kyseiset varat ovat vakuudettomia, voivat vaarantaa pääoman, millä voi olla sivuvaikutuksia sijoittajien luottamukseen, luotonantoon ja rahoitusmarkkinoihin, jos riskit ovat riittävän suuria.”

Näiden riskien hillitsemiseksi ja sijoittajien suojelemiseksi heiltä itseltään on esitetty ehdotuksia sääntelyn kiristämiseksi. Nämä ovat vielä hyväksyttävä.

Yksi ehdotuksista sisälsi Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) -asetuksen markkinoiden vahvistamiseksi ja sääntelyn epävarmuustekijöiden hallitsemiseksi. MiCA-ehdotus julkaistiin jo syyskuussa 2020, eikä sitä ole vielä hyväksytty. Tämä tarkoittaa, että sitä ei sovelleta ennen vuotta 2024, koska sen odotetaan tulevan voimaan vasta 18 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.