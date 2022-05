Kryptovaluutta on kamppaillut viime viikkoina, ja sijoittajat ovat menettäneet valtavan osan rahoistaan tänä aikana.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat pudonneet lähes 300 miljardia dollaria viimeisen viikon aikana. Kryptomarkkinoiden kokonaisarvo laski viime viikon 1,5 biljoonasta dollarista, tämän hetken yli 1,2 biljoonaan dollariin.

Sam Bankman-Fried, FTX-kryptopörssin toimitusjohtaja, on varma, että markkinat eivät ole menossa nollaan. Hiljattain Fortunen haastattelussa Bankman-Fried sanoi, että kryptovaluuttamarkkinat elpyisivät osakkeiden mukana.

FTX:n toimitusjohtajan nettovarallisuus laski viime viikkoina lähes 50 prosenttia, ja hänen arvonsa on nyt noin 11 miljardia dollaria Bloombergin Billionaires Indexin mukaan. Hän sanoi;

”Kryptomarkkinat ovat pääosin vakiintuneet, mitä tahansa perinteisillä markkinoilla tapahtuukin. Joten jos osakkeet toipuvat, odotan samanlaista kryptotoiminnassa. Jos osakkeet putoavat jatkuvasti, niin saattaa myös BTC.”

Useat kryptovaluuttojen asiantuntijat ovat valittaneet viime viikkoina, että kryptomarkkinoiden kehitys heijastelee Yhdysvaltojen teknologiaosakkeiden kehitystä. Koska NASDAQ 100 -osakkeet ovat tällä hetkellä heikompia, myös kryptomarkkinat ovat olleet laskevassa trendissä.

The New York Timesin mukaan, Bitcoin-Nasdaq-pisteiden 30 päivän keskiarvo on lähestynyt tarkkaa yksi-yhteen korrelaatiota tammikuun 1. päivästä lähtien ja saavuttanut 0,82:n aiemmin tällä viikolla.

Osake- ja kryptomarkkinat ovat synkanneet viime kuukausina, ja trendi voi jatkua vielä jonkin aikaa.

Terra-kriisi vaikutti edelleen kryptovaluuttamarkkinoihin, pyyhkimällä miljardeja dollareita pois projektista. Terra-lohkoketju on virallisesti pysähtynyt, ja laajemmat markkinat ovat nyt nousussa.

Kirjoitushetkellä Bitcoin käy kauppaa jälleen 30 000 dollarin vastustason yläpuolella, kun taas Ether pitää hintansa yli 2 000 dollarin. Kryptovaluuttojen kokonaismarkkinat ovat lähellä 1,3 biljoonaa dollaria ja voivat nousta muutaman seuraavan päivän aikana, jos palautuminen jatkuu.