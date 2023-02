Kryptomiljardöörit menettävät miljardeja kryptomarkkinoilla – Asiantuntijoiden mukaan Metacade tulee menestymään

Kryptomiljardöörit kuuluvat niihin, jotka ovat kärsineet pahiten vuoden 2022 kryptoromahduksesta, sillä heidän sijoitustensa arvo on laskenut jopa miljardeja dollareita. Kun markkinat kallistuivat useiden kryptoalan suurten nimien, kuten Lunan ja FTX:n, hakeuduttua konkurssiin ja kun maailmantaloudet kamppailivat erilaisten haasteiden parissa, kryptomiljardöörit katselivat kauhuissaan sijoitustensa arvon romahdusta lähes yhdessä yössä.

Nämä tapahtumat horjuttivat sijoittajien luottamusta, mutta hyvä uutinen kryptomiljardööreille ja ensiaskeleensa ottamista kryptosijoittamisessa suunnitteleville on se, että jotkin hankkeet voivat yhä tarjota suuria potentiaalisia voittoja. Yksi näistä on uusi lohkoketjupelialusta Metacade.

Mikä on Metacade?

Metacade on maailman ensimmäinen virtuaalinen online-pelihalli, joka hyödyntää lohkoketjuteknologiaa tarjotakseen pelaajille laajimman valikoiman metaversumiin tulevia play-to-earn-pelinimikkeitä (P2E). Projektin tavoitteena on tuoda peliharrastajat yhteen keskeiseen paikkaan, rakentaa yhteisö samanhenkisten pelaajien kesken ja antaa samalla pelaajille ja GameFi-faneille mahdollisuus päättää alustan tulevasta suunnasta.

P2E-toiminnallisuus on ensisijainen vetovoimaa lisäävä tekijä, joka houkuttelee peliharrastajat mukaan yhteisöön. Toisin kuin monet muut metaversumin pelialustat, jotka luottavat yksittäiseen nimikkeeseen houkutellakseen pelaajia, Metacaden kattavasta pelivalikoimasta löytyy jokaiselle pelaajalle jotakin. Kaikki osallistujat voivat ansaita kryptopalkintoja, olitpa sitten satunnainen pelaaja, joka haluaa päihittää ystävänsä perinteisessä Streetfighterin kaltaisessa beat-’em-up-taistelussa, tai vakavammin pelaava turnauspelaaja.

Kuinka Metacade toimii?

MCADE on valuutta, joka toimii tulonlähteenä Metacaden alustalle. Se tukee projektin jokaista osa-aluetta, tarjoaa lähteen pelaajille maksettavaan rahoitukseen ja antaa Metacadelle mahdollisuuden asettua metaversumin pelivallankumouksen johtoon.

Tuloja saadaan useiden kanavien kautta, joista osa tulee yhteisöltä ja osa ulkopuolelta. Metacaden jäsenet voivat sijoittaa MCADE-tokeneita panostamalla liittyäkseen online-turnauksiin ja palkintoarvontoihin, joissa he voivat osallistua tuottoisiin palkintopotteihin osana Compete2Earn-järjestelmää ja pelaamalla maksullisia pelejä, aivan kuten oikeassa videopelihallissa.

Ulkopuolista rahoitusta saadaan keskuksen sisäisellä mainonnalla, myymällä tilaa muille pelinkehittäjille, jotta nämä voivat julkaista pelejä Metacadessa Launchpad-ohjelman kautta, sekä vuodesta 2024 alkaen antamalla Web3-yritysten julkaista mielenkiintoisimpia urakehitysmahdollisuuksia työpaikkaportaalissa osana innovatiivista Work2Earn-aloitetta.

Samanaikaisesti yhteisöllä on mahdollisuus saada lisäansioita ensisijaisen P2E-mekanismin ohella. Yksi näistä on menestyminen Compete2Earn-turnauksissa, ja toinen on Create2Earn-alusta, jossa käyttäjät palkitaan kryptolla sosiaalisesta vuorovaikutuksesta keskuksen kanssa. Mitä enemmän sisältöä he luovat, sitä enemmän he ansaitsevat esimerkiksi peliarvosteluilla, tiedon jakamisella ja osallistumalla live-keskusteluihin.

Metacade: GameFi-innovaation liikkeellepaneva voima

Yksi Metacadea kiinnostusta herättäneistä uusista ideoista on heidän uraauurtava Metagrants-ohjelmansa, joka näyttää kehittävän alustaa uusiin ulottuvuuksiin ja tukevan samalla laajempaa Web3-alaa edistämällä uusia ideoita ja investoimalla niihin.

Kehittäjiä kannustetaan lähettämään ideoita uusista yksinoikeudella toteutettavista peleistä pooliin, josta MCADE-tokenien haltijat voivat äänestää. Suosituimmille ehdotuksille myönnetään rahoitusta alustan rahastosta, jotta kehittäjien ideat voidaan toteuttaa. Järjestelmä käynnistyy vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, ja ensimmäinen peli julkaistaan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Metagrants-järjestelmä antaa Metacade-yhteisölle suuremman autonomian määrätä yhteisön suunnasta ja se avaa pääsyn joihinkin Web3:n parhaista ja jännittävimmistä uusista nimikkeistä, kun yhteisön täysin hyväksymät pelit täyttävät alustan pelihallin.

Saavuttaako MCADE $1 arvon vuonna 2023?

Metacaden presale-tapahtuman aiheuttama hype on kerännyt ilmiömäisen $6m summan vain 11 viikossa. Tämä luku jatkaa nousuaan sijoittajien sijoittaessa entistä enemmän MCADE:en, minkä johdosta se on mahdollisesti yksi vuoden parhaista kryptosijoituksista.

MCADE:n hinta on tällä hetkellä $0.014 ja sen on tarkoitus nousta lopulta 0,02 dollarin tasolle, kun presale päättyy. Ennuste on, että kun MCADE saapuu pörsseihin, kiinnostus voi nousta huimasti. Kun presalea edeltävät sijoittajat säilyttävät omistuksensa nähdäkseen, millaisia voittoja sijoituksella voidaan saavuttaa, ja uudet sijoittajat pyrkivät kiireesti saamaan käsiinsä jäljellä olevan tarjonnan, ennusteet MCADE:n noususta yli yhden dollarin rajan vuonna 2023 eivät ole tuulesta temmattuja.

Osta MCADE nyt: Kenties paras GameFi-sijoitus vuonna 2023

MCADE:n $0.014 näyttää aliarvostetulta, jopa nykyiset laskusuuntaiset markkinaolosuhteet huomioon ottaen. Valtavan suosittu ja hyvin suunniteltu etenemissuunnitelma yhdistettynä Metacaden laajaan pitkän aikavälin potentiaaliin tarkoittaa, että se voi olla erinomainen sijoitusmahdollisuus vuonna 2023.

Vaikka MCADE:en sijoittaminen ei korvaakaan nopeasti kryptomiljardöörien menettämiä miljardeja, se on silti loistava kryptosijoitus kaikille kryptosijoittajille.