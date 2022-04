Kryptovaluuttojen käyttöönotto on lisääntynyt viime vuosina, ja asiantuntijat uskovat, että se on vasta alussa.

Äskettäisessä haastattelussa Fred Thiel, Marathon Digitalin toimitusjohtaja, kertoi CoinDeskille, että hän luottaa Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen käyttöönoton jatkavan kasvuaan.

Thiel antoi lausunnon Miamissa meneillään olevassa Bitcoin 2022 -konferenssissa. Marathon Digitalin toimitusjohtaja kehui kryptovaluuttojen yleistymistä Latinalaisessa Amerikassa.

El Salvadorista tuli ensimmäinen maa, joka teki Bitcoinista laillisen maksuvälineen viime vuoden syyskuussa. Thiel sanoi, että se oli hyvä siirto maalta, koska se johtaa nyt lisääntyneeseen adoptioon Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Euroopassa.

Thiel lisäsi, että Bitcoinin käyttöönotto kasvaa muita kryptovaluuttoja nopeammin. Hän totesi seuraavasti;

"Tulemme näkemään Bitcoinin laajemman käyttöönoton, koska se on edelleen johtava kryptovaluutta ja erittäin säännelty. Se on hyödyke, me tiedämme kuinka verottaa sitä ja tiedämme kuinka pitää sitä. Siksi kaikki, mikä johtaa Bitcoinin käyttöön, on hienoa."

Thiel huomautti, että Latinalaisesta Amerikasta on tullut yksi Bitcoinin suurimmista markkinoista lisääntyvän käyttötapauksen vuoksi. Hän puhui El Salvadorista esimerkkinä, jonka BKT:sta yli 20 prosenttia on rahalähetyksiä.

Kryptovaluuttojen avulla ihmiset eivät enää maksa valtavia summia lähettääkseen rahaa muualle maailmaan, mikä on ongelma, joka vaivasi heitä perinteisessä rahoitusjärjestelmässä. Tästä syystä krypton käyttöönotto on kasvanut Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

Lisäksi Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat turvasatama niille, jotka asuvat maissa, joissa inflaatio on korkea.

Bitcoin on edelleen johtava kryptovaluutta maailmanlaajuisesti yli 40 prosentin markkina-asemallaan. Kirjoitushetkellä Bitcoin käy kauppaa 43 000 dollarin tason yläpuolella.