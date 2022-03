Kryptomarkkinoihin liittyy usein suurta epävakautta, jyrkkiä hintojen heilahteluja ja tarinoita rikkauksista. Siksi on erittäin vaikeaa nähdä krypto-omaisuutta vakavasti otettavana varallisuuden varastona. Mutta itse asiassa on joitain kolikoita, jotka voivat auttaa säästämään rahaa ilman, että otat kovin suurta riskiä.

Nykyään kryptomarkkinoilla on stabiileja kolikoita, jotka on tyypillisesti sidottu kiinteistöihin

Joillakin krypto-omaisuuksilla on myös minimaalinen volatiliteetti, mukaan lukien mega cap -kolikot.

Voit ostaa kryptovaroja, jotka ovat sidottu sellaisiin asioihin kuten kulta ja muut jalometallit.

Jos etsit kolikoita, jotka voivat tarjota sinulle vakautta, alla on kolme kolikkoa:

Pax Gold (PAXG)

Kuten edellä todettiin, markkinoilta löytyy vakaita kolikoita, jotka ovat sidottu kultaan. Pax Gold (PAXG) on yksi niistä. Tämä on pohjimmiltaan krypto-omaisuus, jonka arvo perustuu suoraan kullan hintaan tai korreloi sen kanssa.

Pohjimmiltaan saat varastoitua omaisuutesi hajautettuihin järjestelmiin, samalla kun saat kullan vaurauden varastoijaksi. Monet sijoittajat pitävät kultaa äärimmäisenä turvasatamana epävakauden aikoina. PAX Gold auttaa sinua luottamaan kultaan sen kryptomuodossa.

PAX-dollari (USDP)

Pax Dollar (USDP) on vakaa kolikko, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Aivan kuten PAX Gold -kolikon, sen hinta korreloi suoraan Yhdysvaltain dollarin kanssa. Joten jos et halua pitää rahojasi fiat-muodossa, unohda pankit ja talleta dollarisi kryptomuodossa.

Tether (USDT)