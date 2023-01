Kryptonäkymä vuodelle 2030: näistä syistä Cardano (ADA), Solana (SOL) ja Metacade (MCADE) ovat kannattavia sijoituskohteita

Kryptomarkkinat kehittyvät jatkuvasti, joten on hankala tietää, mihin kolikoihin kannattaa sijoittaa pitkällä aikavälillä. Tässä artikkelissa pääset tutustumaan kolmeen kryptotokeniin, jotka ovat lupaavia ja joilla on vahva potentiaali tulevaan kasvuun. Kyseessä ovat Cardano (ADA), Solana (SOL) ja nouseva tulokas nimeltä Metacade (MCADE).

Miksi kannattaa sijoittaa Cardanoon (ADA)?

Cardano on yksi johtavista Layer-1-ratkaisuista, ja se on tällä hetkellä markkinakapasiteetiltaan suurimpien kryptovaluuttojen listalla yhdeksäntenä. Vaikka Cardano toimii pitkälti samalla periaatteella kuin Ethereum, se erottuu siitä muutamalla tavalla, jotka tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen.

Ensimmäinen on sen akateeminen lähestymistapa. Jokainen päivitys käy läpi tiukan akateemisen testauksen ennen käyttöönottoa. Esimerkiksi sen konsensusprotokolla, Ouroboros, on matemaattisesti turvallinen ja siten hyvin suojattu hyökkäyksiä vastaan.

Toiseksi Cardano tulee tekemään merkittäviä muutoksia verkkoonsa vuonna 2023. Se lanseeraa

Stablecoininsa nimeltä Djed, joka todennäköisesti nopeuttaa Cardanon kasvavaa asemaa DeFi-tilassa. Cardanon kehittäjien odotetaan myös ottavan pian käyttöön Hydran ja Midnightin. Hydra on skaalautumisratkaisu, jonka avulla verkko voi jonain päivänä saavuttaa miljoonan transaktion sekuntinopeuden (TPS). Midnight on protokolla, joka on suunniteltu yksityisyyden suojaa koskevien säännösten ympärille.

Cardanon (ADA) kryptonäkymä vuodelle 2030

Nämä tulevat päivitykset ovat epäilemättä vahvistaneet ADA:n kryptonäkymiä vuodelle 2030. Perustekijät, kuten tiukka lähestymistapa innovointiin, rockstar-kehitystiimi ja strategiset liittoutumat, vain lisäävät Cardanon pitkän aikavälin potentiaalia. Vuonna 2030 ADA:n arvo on todennäköisesti jossakin 6,50 ja 11 dollarin välillä, riippuen siitä, miten tulevaisuus kehittyy. Tämä on reilusti yli ADA:n nykyisen 0,27 dollarin hinnan.

Miksi kannattaa sijoittaa Solanaan (SOL)?

Solana , kuten Cardano, on Layer-1-ratkaisu, jonka tavoitteena on kilpailla Ethereumin valta-aseman kanssa. Se on tällä hetkellä maailman 17. arvokkain kryptovaluutta, ja se on pudonnut kärkikymmeniköstä FTX:n romahtamisen myötä.

Vaikka Solana on viime aikoina kokenut kovia, sen perustekijät eivät ole muuttuneet. Itse asiassa sen keskeiset näkökohdat ja tuleva kehitys voivat olla katalysaattorina paljon korkeammille hinnoille. Solana on esimerkiksi yksi planeetan nopeimmista ja halvimmista lohkoketjuista, sillä se pystyy käsittelemään jopa 65 000 TPS:ää vähäisin kustannuksin.

Jump Crypton rakentaman uuden validointiasiakkaan Firedancerin, jonka tarkoituksena on parantaa Solana-verkon tehokkuutta, on osoitettu pystyvän käsittelemään 600 000 TPS:ää testiympäristössä. Tämä on paljon enemmän kuin Ethereumin odotettu 100 000 TPS, kun sharding otetaan käyttöön myöhemmin tänä vuonna.

Lisäksi Solana Saga -älypuhelin, jota odotetaan lähiaikoina, voi saada aikaan uuden aallon Solanan käyttöönotossa. Saga ”asettaa uuden standardin Web3-kokemukselle mobiililaitteissa”, ja Solana Mobilen blogikirjoituksen mukaan kehittäjät saavat kaikki tarvittavat työkalut Web3-valmiiden mobiilisovellusten kehittämiseen.

Solanan (SOL) kryptonäkymä vuodelle 2030

Vaikka Solana ei ole yhtä suosittu kuin Cardano, verkolla vaikuttaa olevan valoisa tulevaisuus. Vuoteen 2030 mennessä SOL on todennäköisesti vähintään 450 dollarin arvoinen, ja optimististen arvioiden mukaan sen arvo on 600–750 dollaria. Jos SOL saavuttaa 450 dollaria, sijoittajat, jotka ostivat sen tämänhetkisellä 13 dollarin hinnalla, olisivat yli 3 300 prosenttia voitolla!

Miksi kannattaa sijoittaa Metacadeen (MCADE)?

Metacade on P2E-yhteisön keskus, josta on tarkoitus tulla GameFi-vallankumouksen keskipiste. Kyseessä on foorumi, jossa käyttäjät voivat luoda yhteyksiä samanhenkisiin pelaajiin, selvittää, miten uusimmista P2E-peleistä saadaan kaikki irti, ja jopa osallistua itse pelien tuottamiseen.

Yhteisöpohjaiset ominaisuudet, kuten foorumit, live-chatit, arvostelut, kilpailut ja turnaukset, voivat houkutella tuhansia pelaajia, jotka etsivät kotipaikkaa orastavasta GameFi-tilasta. MCADE-palkintoja tarjotaan jopa pelaajille, jotka julkaisevat arvosteluja, vinkkejä ja muuta sisältöä, josta yhteisö voi ammentaa oppia.

Myöhemmin tänä vuonna Metacade aikoo julkaista ensimmäisen Metagrantinsa. Metagrantit ovat Metacaden kollektiivin tapa ohjata rahoitusta kehittäjille, jotka rakentavat P2E-pelejä, joiden pelaamisesta he ovat innostuneet eniten. Saadakseen niitä kehittäjien on ilmoitettava ideansa johonkin Metagrant-kilpailuun ja kerättävä eniten ääniä projektilleen. Valmis peli lisätään Metacaden virtuaaliseen pelihalliin, jossa on kymmeniä muita yhteisön tukemia ja klassisia pelejä.

Suunnitelmissa on myös hajautettu autonominen organisaatio (DAO), työpaikka- ja keikkaportaali sekä useita isoja lahjoituksia, joten voidaan hyvin sanoa, että Metacade asettaa pelaajat etusijalle. Kun otetaan huomioon, että GameFin odotetaan ampaisevan nousuun kymmenkertaisella vauhdilla perinteiseen pelaamiseen verrattuna vuoteen 2025 mennessä ( Crypto.com ), Metacade voi olla tässä käsitellyistä kolmesta kryptosta parhaiten menestyvä vuoteen 2030 mennessä.

Metacaden (MCADE) kryptonäkymä vuodelle 2030

Näiden näkökohtien ansiosta Metacadesta voi tulla nopeasti Web3:n P2E-pelaamisen ykkösyhteisö. Pitkän aikavälin kryptonäkymät näyttävät positiivisilta, sillä MCADE:n odotetaan nousevan vähintään kahteen dollariin vuoteen 2030 mennessä – tuotto on näin ollen 9 900 % sen lopulliseen 0,02 dollarin presale-hintaan verrattuna. Jos käyttäjiä tulee alustalle odotetusti, MCADE voi olla jopa 25 dollarin arvoinen tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, mikä tarkoittaa, että presalessa mukana olleet sijoittajat voivat saada 24 900 % voittoa!

Mihin tokeniin kannattaa sijoittaa juuri nyt?

On selvää, että näillä kolmella kryptovaluutalla on potentiaalia nousta lähivuosina. Mutta kun kutakin niistä tutkitaan tarkemmin, Metacade vaikuttaa parhaimmalta vaihtoehdolta pitkän aikavälin tuotto-odotusten osalta.

Koska MCADE-token on yhä presalessa ja koska Metacade on yhteisölähtöinen, siitä tulee todennäköisesti valtava hitti sijoittajien keskuudessa. Itse asiassa MCADE:a on myyty tähän mennessä yli miljoonan dollarin arvosta, ja tämän määrän odotetaan jatkavan nousuaan. Jos etsit tokenia, jolla on yksi markkinoiden vahvimmista kryptonäkymistä, tutustu MCADE:n presaleen välittömästi!

Voit ostaa Solanaa (SOL) ja Cardanoa (ADA) eTorossa täällä .