Euroopan keskuspankin pääjohtaja, Christine Lagarde, sanoi myös tällä viikolla, että venäläiset käyttivät digitaalista omaisuuttaan pakotteiden kiertämiseen.

Ukrainassa toimivan kryptopörssin Kunan perustaja ja Ukrainan kryptorahaston johtaja, Michael Chobanian, ehdotti, että Binancea on tutkittava mahdollisen yhteistyön Venäjän kanssa sanktioiden suhteen.

CoinDeskin torstaina raportoimissa kommenteissa, Chobanian pyysi Euroopan unionia ottamaan tämän askeleen selvittääkseen, oliko johtava kryptopörssi todellakin "yhteistyössä" Venäjän kanssa, auttaakseen Putinin hallitusta kiertämään pakotteita.

Chobanian, myös Blockchain Association of Ukraine -järjestön johtaja, kertoi julkaisulle, että hän pyytää anteeksi, jos tutkimukset osoittavat, ettei Binance ollut tehnyt väärin. Mutta hän lisäsi, että jos se vahvistetaan, EU:n on käsiteltävä se.

Syytökset nousivat esiin viime viikolla, kun Binance ryhtyi kumoamaan Kunan kryptopörssin perustajan väitteet.

.@KunaExchange founder @ChobanianMike claims Binance has yet to make its promised $10 million donation to Ukraine.

"No one knows where it went," he says.

He also raises questions around the exchange supporting Russian rubles for transactions: https://t.co/eSA5Qh05sR pic.twitter.com/NdOcCDIAn4

— CoinDesk (@CoinDesk) March 18, 2022