Vuoden 2022 erittäin huonon alun jälkeen, kryptokolikot ovat todella alkaneet näyttää erinomaisia rallia. Maaliskuun viimeisellä viikolla useimmat kolikot ovat sulkeutuneet hyvin viheriöllä, ja vauhtia voisi jatkaa. Tässä syy, miksi kolikot kerääntyvät:

Fedin koronnostoihin liittyvä epävarmuuskausi on nyt ohitse

Monet sijoittajat, jotka olivat koonneet markkinoita, ovat alkaneet palata takaisin

Instituutioiden mielestä kryptovaluutta on hajautettu omaisuuspooli, joiden avulla suojautua osakkeiden volatiliteetilta

Keskellä tätä rallia löytyy joitain kolikoita, jotka ovat onnistuneet paremmin kuin odotimme. Tässä muutama niistä:

Ethereum Classic (ETC)

Kun siirtyminen Ethereumin Proof of work -mallista jatkuu, olemme nähneet Ethereumin louhijoiden keskuudessa huomattavaa siirtymistä kohti ETC:tä. Itse asiassa kolikko nousi yhdessä vaiheessa lähes 70 prosenttia viikossa.

Tietolähde: Tradingview

Tällä hetkellä ETC näyttää pyyhkineen tämän vuoden tappiot ja nousutrendi on edelleen vahva. Vaikka kolikon ympärillä on aina ollut positiivisia näkymiä, monet analyytikot eivät odottaneet sen toipuvan yhtä nopeasti kuin miten se tapahtuikin. Odotamme lisää voittoja tämän vuoden toisella neljänneksellä.

Convex Finance (CVX)

DeFi on aina ollut valtava osa krypton tulevaa kasvua. Vuosi 2021 oli DeFin läpimurtovuosi, ja oli paljon optimismia sen suhteen, että tulemme näkemään yhä enemmän menestystä vuonna 2022. DeFi-kolikot eivät kuitenkaan tehneet vaikutusta, ja Convex Finance (CVX) koki sen kaikkien aikojen ennätyksessään massiivisen pudotuksen. Mutta DeFi-tila elpyy, ja CVX on noussut 50 % viikossa.

Zilliqa (ZIL)