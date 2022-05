Kryptomarkkinat kokivat tällä viikolla yhden vuoden 2022 pahimmista romahduksistaan. Markkinat ovat toipuneet hieman pohjatasoistaan, ja Bitcoin on noussut takaisin 30 000 dollariin viime päivinä. Mutta miksi juuri tämä romahdus oli niin tuhoisa? Tässä joitain syitä:

Romahdus tapahtui kryptomarkkoilla kuukausia kestäneen negatiivisen tunnelman jälkeen

Maailman taloudelliset ja geopoliittiset olosuhteet eivät ole tällä hetkellä sijoittajaystävälliset

Kryptomarkkinat korjasivat vuoden 2021 erinomaisia suorituksiaan

Tästä huolimatta markkinoilla oli muutamia kolikoita, jotka putosivat enemmän kuin muut. Vaikka Terra (LUNA) johti laskua, myös seuraaviin kolmeen kolikkoon osui kovaa.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) oli aiemmin nähnyt hyviä nousuja ja uhkasi jopa nousta 10 arvokkaimman krypto-omaisuuden joukkoon. Mutta tämän viikon romahdus vei altcoinilta suuren osan.

Tietolähde: Tradingview

Verrattuna seitsemän päivää sitten, AVAX on menettänyt arvostaan yli 45 %. Lisäksi, vaikka markkinat ovat yleisesti elpyneet, AVAX on edelleen hitaampi kuin useimmat suuret kolikot. Näyttää siltä, että sijoittajat eivät osta sitä samalla tavalla kuin ennen.

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) oli myös toinen kolikko, joka putosi jyrkästi tämän viikon romahduksen aikana. On kuitenkin tärkeää huomata, että ennen törmäystä CAKE oli itse asiassa noussut merkittävästi. 45 prosentin pudotus oli suurelta osin osa korjausta, jota useimmat sijoittajat jo odottivat. Joka tapauksessa se oli silti valtava pudotus.

ThorChain (RUNE)

ThorChain (RUNE) ei ole vielä täysin toipunut tämän viikon laskusta. Kolikko on itse asiassa jatkanut tappiotaan, huolimatta markkinoiden yleisestä elpymisestä. RUNE on menettänyt lähes 50 % arvostaan viimeisen seitsemän päivän aikana. Nähtäväksi jää, milloin se mahdollisesti palautuu. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ostajien kysyntä RUNE:n suhteen on erittäin alhainen.