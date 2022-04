Kryptosalkun rakentaminen 1000 dollarilla: 3 parasta kolikkoa

Kryptosalkun rakentaminen pienellä pääomamäärällä ei ole aina helppoa. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö sitä voisi tehdä. On todella tärkeää tunnistaa kunnolliset varat ja sijoittaa uudelleen mahdollisimman suuri osa voitosta. Tässä joitain vinkkejä, joita sinun kannattaa noudattaa, jos sinulla on pieni budjetti:

Keskity aina nopeasti kasvaviin kryptovaroihin, kuten NFT:hin

Uudemmat lupaavammat kolikot voivat myös auttaa sinua rakentamaan pääomaa

Tee kauppaa säännöllisesti dipin aikaan, laajentaaksesi sijoituspotentiaaliasi

Joten jos sinulla on käytettävinäsi 1 000 dollaria, alla kolme kolikkoa, jotka voivat auttaa sinua rakentamaan kunnollisen omaisuus-salkun.

Shiba Inu (SHIB)

Meemikolikot tunnetaan valtavasta volatiliteettistaan. Meemikolikot voivat kuitenkin heilahtaa ylös erittäin nopeasti. Näin voit viime kädessä lukita lisää rahaa tilillesi.

Tietolähde: Tradingview

Saatat harkita kolmen tai neljän meemikolikon joukosta, mutta Shiba Inu (SHIB) on ylivoimaisesti paras. Sillä on taustallaan kunnollinen ennätys loistavien voittojen tarjoamisesta. Vaikka SHIB on laskenut viime vuosina, tänä vuonna on vielä potentiaalia parempaan tuottoon.

Apecoin (APE)

Tiedämme kaikki, että NFT:t tulevat olemaan valtavia. Apecoin (APE) on yksi kolikko, jonka avulla voit todella hyödyntää tulevaa NFT-buumia. On edelleen paljon valaita, joilla on tämä token. Tämä tarkoittaa, että suuren myynnin riski on olemassa. Mutta tästä huolimatta, Apecoin on melko uusi ja sillä on potentiaalia kasvaa 10-kertaiseksi tulevaisuudessa.

The Sandbox (SAND)