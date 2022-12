Pääkohdat

Krypto on kokenut kovan vuoden karhumarkkinoilla

Tämä on ensimmäinen kerta, kun krypto on kokenut karhumarkkinat myös laajemmassa taloudessa

Koska negatiivisia makromuuttujia on liikaa ja nollakoron aikakausi on ohi, vaikuttaa naiivilta ajatella, että krypto voisi nousta merkittävästi lyhyellä aikavälillä

Jokainen, joka lyö vetoa kryptomarkkinoiden nopeasta elpymisestä, saattaa haluta arvioida uudelleen.

Jos tunnet analyysini, tiedät, että olen ollut jo jonkin aikaa pessimistinen. Tämä johtuu pääasiassa makroasetelmasta, kun talous pyörii uuden korkeiden korkojen mallin mukaisesti.

Krypto edustaa yhtä suuririskisimmistä omaisuusluokista, ja näin ollen sen oli povattu alun perinkin olevan vaikeuksissa, kun matto vedettäisiin pois sen alta. Ja niin on tapahtunutkin, kun Jerome Powell ja Yhdysvaltain keskuspankki vetivät maton armotta pois.

Tässä tilanteessa makrotason puitteissa on yläraja olemassa. Krypto ei nouse ennen kuin inflaatio on lyöty ja korot ovat huipussaan. Tällä hetkellä T-velkakirjalainoilla käydään kauppaa 4 prosentissa, mutta tämä nousee todennäköisesti 5 prosenttiin vuoden 2023 alussa.

On edelleen olemassa huoli siitä, että inflaatio – joka muuten näyttää siltä, että se on saavuttanut huippunsa – jatkuu kuitenkin vielä jonkin aikaa. Työmarkkinoilla ei ole vielä havaittavissa todellista kireyttä, ja kysyntä on ollut vaimeaa, mutta ei merkittävää.

Lisää huonoja uutisia

Tämä maisema sai minut julistamaan, että krypto voi olla yhden huonon tapahtuman päässä romahduksesta. Se oli sidottu 20 000 dollarin rajalle liian pitkään, eikä se kyennyt purkautumaan, vaikka sitä hillitsi laajempien markkinoiden laskeva ilmapiiri.

En kuitenkaan odottanut, että tapahtuma olisi niin seisminen. FTX:n romahdus edustaa rajanvetoa krypton kannalta. Uskon, että se aiheuttaa vielä suurempaa haittaa kuin useimmat ennustavat.

Luottoluokituslaitos Moody’s arvioi Coinbasen joukkovelkakirjalainoja laskevaksi, mikä viittaa haitallisiin toimiin, jotka voisivat olla seuraus pörssin maksukyvyttömyydestä. Kirjoitin artikkelin, jossa analysoitiin pörsseistä virtaavaa Bitcoinin tulvaa, mikä osoitti, että luottamus oli rikottu ja kaikkien aikojen alimmillaan.

Itse asiassa melko huikeat 200 000 bitcoinia virtasi ulos pörsseistä alle kuukausi FTX:n romahtamisen jälkeen. Ja jopa Cathie Wood varoitti institutionaalisen adoption vetäytymisestä.

Sanotaan, että ”ole ahne, kun muut ovat peloissaan”, mutta en ole varma, päteekö se tässä tapauksessa. Kryptovaluutta on tienhaarassa. Se ei ole koskaan aiemmin ollut olemassa laajemman talouden laskusuhdanteen aikana – muistakaa, että Bitcoin lanseerattiin vuonna 2009, ja näin ollen se on kokenut vain räjähdysmäisen noususuhdanteen rahoitusvarojen markkinoilla.

Nyt tilanne on erilainen. Tartunta on jälleen leviämässä, krypton maine on riekaleina, eikä rahanpainatus enää tue tilannetta. Ajat ovat kovat.

Edelliset kryptotalvet

Tätä taustaa vasten kyseinen ympäristö on kryptolle ennennäkemätön. Siksi uskon, että menneiden syklien suhteuttaminen nykyisiin olosuhteisiin on typerää. On paljon helpompaa toipua, kun korot ovat 0 % ja muu talous kukoistaa. Sen lisäksi pääoman tuhoutuminen on tällä kertaa paljon suurempaa, koska krypto kasvoi niin paljon pandemiavuosien aikana.

Sanottuani tämän, tulee aika, jolloin inflaatio on lyöty. Tulee aika, jolloin korkoja ei enää nosteta. Tämä on syklinen maailma, jossa elämme, ja näin ollen riskivarat nousevat jälleen.

Uskon vain, että tällä kertaa talvi saattaa kestää hieman kauemmin kuin mitä monet odottavat. Ja aiempia syklejä tarkasteltaessa talvetkin kestivät pitkään. Alla oleva kaavio esittää Bitcoinin hinnan takaisin vuoteen 2014, mikä osoittaa tämän hyvin.

Joulukuussa 2017 saavutetun lähes 20 000 dollarin huipun jälkeen Bitcoin rikkoi tämän rajan jälleen kerran vasta vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, syvällä pandemian keskellä. Tämä merkitsi lähes kolmen vuoden hiljaiseloaikaa, jolloin sijoittajat eivät päässeet nauttimaan merkittävistä voitoista kryptomaailmassa.

Olemme nyt vuoden verran jäljessä tästä karhumarkkinoista, sekä krypto- että rahoitusvarojen osalta yleensä. Tulevaisuuden ennustaminen kryptoalalla päättyy aina vain siihen, että näytät hölmöltä, mutta yritän silti. Olisin yllättynyt, jos olisimme jo yli puolessa välissä tätä karhumarkkinaa.

Kun talvi iskee Eurooppaan kovaa ja ihmiset tuntevat korkeat energian hinnatnahoissaan, Ukrainan sota jatkuu ja inflaatio jatkuu sitkeänä, tuntuu vain naiivilta ajatella, että krypto voisi lähiaikoina nousta.

Tietenkin se voisi teoriassa muuttua hetkessä. Positiiviset uutiset Ukrainasta voisivat lähettää markkinat hetkessä pohjoiseen, mutta sitä on mahdotonta ennustaa. Uskon kuitenkin, että perusvaihtoehtona on, että edessä on pidempi tuskainen ajanjakso kuin mitä moni tiedostaa.