Kryptotalvi raivoaa: Mitä lomautukset Crypto.comissa tarkoittavat?

Crypto.comista on tullut viimeisin työntekijöitä irtisanonut kryptoyritys, joka ilmoitti perjantaina leikkaavansa 20 prosenttia työvoimastaan. Toimitusjohtaja Chirs Marszalek viittasi ”markkinaolosuhteisiin ja viimeaikaisiin alan tapahtumiin” supistamisen syyksi, kuten muutkin kryptotoimitusjohtajat, sillä karhumarkkinat jatkavat uhrien ottamista.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

