Kryptouutiset kertovat laajemmasta markkinoiden seisahtumisesta mutta sijoittajat ovat silti kiinnostuneita Metacadesta

Vuoden 2023 alussa nähtiin lisää myönteisiä merkkejä kryptomarkkinoiden paranemisesta, sillä ne ovat joutuneet kestämään pitkään vaikeita aikoja suurimman osan vuotta 2022. Merkit myönteisestä kehityksestä on tuottanut jonkin verran positiivista tunnetta alalla laajemmin, vaikka tiettyjen hintaliikkeiden ja viime viikkojen krypto-uutisten perusteella markkinoilla on nähtävissä merkkejä taantumasta.

Vaikka markkinat voivat muuttua nopeammin kuin krypto-uutiset pysyvät perässä, yksi asia, josta krypto-uutissivustot ovat kaikki olleet yhtä mieltä, on hurjan kiinnostuksen määrä, joka kohdistuu intensiivisesti Metacade -nimisen uuden projektin presaleen.

Tämä hanke on kääntänyt päitä koko kryptoalalla, eikä vähiten sen äskettäin julkaistussa white paperissa esitettyjen ennenkuulumattomien suunnitelmien ansiosta. Metacaden merkittävän strategian ansiosta se voi ottaa johtavan roolin GameFi:n räjähdysmäisessä kehityksessä, joka on odotettavissa lähivuosina, ja tuottaa valtavia tuottoja sen MCADE-hyödyketokenin haltijoille.

Metacade: mahdollisesti yksi parhaista kryptoista sijoitettavaksi nyt

Kokeneet sijoittajat ymmärtävät, että paras aika päästä mukaan projektiin ja saada aikaan valtavia tuottoja, joista kaikki unelmoivat, on sen varhaisessa ennakkomyyntivaiheessa. Hankkimalla tokenit mahdollisimman aikaisin, sijoittajat voivat hyödyntää merkittävää kasvua, ja nyt ymmärretään hyvin, että nämä mahdollisuudet voivat muuttua uskomattomiksi voitoiksi.

On äärimmäisen harvinaista, että varhaisessa vaiheessa voi sijoittaa hankkeeseen, jolla on näin suuri potentiaali, mutta Metacade on selvästi hanke, joka kuuluu tähän kategoriaan. Se selittää varmasti sen, miksi projektissa on nähty uskomattoman kiivasta presalea, joka on jo kerännyt ennennäkemättömän $10.2m summan vain ensimmäisten 16 viikkojen aikana, ja ennakkomyynti on nyt vaiheessa 6.

GameFi tuo kaikki hajautetun rahoituksen (DeFi) edut 200 miljardin dollarin pelimarkkinoille, ja Metacaden potentiaaliset tavoiteltavat kokonaismarkkinat (TAM) ovat kolme miljardia pelaajaa maailmanlaajuisesti. Useimmat projektit voivat vain uneksia tällaisesta määrästä kohdeasiakkaita.

Voiko MCADE saavuttaa $5 arvon vuonna 2025?

Ottaen huomioon hankkeen hämmästyttävä potentiaali, monet pohtivat nyt, kuinka korkealle MCADE voisi yltää. Koska monet GameFi-alan projektit ovat jo saavuttaneet vahvan tuloksen, ne voivat antaa jonkinlaista suuntaa MCADE:n tulevaisuuden pohjahinnalle.

Kun tarkastellaan kryptovaluuttojen hintoja vuoden 2021 nousukauden huipulla, GameFi-hanke Axie Infinity saavutti noin 10 miljardin dollarin markkinakapasiteetin. Metacade näyttää ylittävän Axie Infinity -ekosysteemin suorituskyvyn mukavasti, ja koska MCADE-tokenin tarjonta hyötyy vain kahdesta miljardista tokenista, tämä johtaisi MCADE:n viiden dollarin hintaan.

MCADE voisi tietysti mennä vielä pidemmälle, mutta koska viiden dollarin arvo merkitsee MCADE:lle 250-kertaista nousua presalehinnasta, jo tämä voisi merkitä uskomattomia tuottoja sijoittajille, jotka ovat tarpeeksi fiksuja liityäkseen mukaan ajoissa.

Mikä on Metacade?

Metacade on uskomaton uusi projekti, joka on asettumassa GameFi-vallankumouksen keskiöön. Metacade-tiimi on esitellyt suunnitelmansa rakentaa lajinsa suurin pelihalli, jolla voi olla valtava vaikutus ihmisten tapaan pelata.

Hankkeessa on vankka palkitsemisjärjestelmä, joka palkitsee pelaajia kaikenlaisista peleistä nauttimisesta riippumatta siitä, ovatko he suosineet rentoa vai kilpailuhenkistä pelitapaa. Alusta hyötyy myös monista älykkäistä suunnitteluvalinnoista, kuten palkkioiden laajentamisesta koskemaan ekosysteemiä hyödyttäviä muita kuin pelillisiä toimintoja. Näiden järjestelmien luomisen ansiosta monet uskovat, että Metacaden käyttäjämäärät jatkaisivat kasvuaan voimakkaasti ajan mittaan.

Hanke käyttää ekosysteeminsä mahdollistamiseksi MCADE-nimistä hyödyketokenia, joka toimii valuuttana kaikissa alustan arvojen vaihdoissa ja jolla on myös useita käytännön käyttötapauksia.

Metacade saattaa olla uskomaton sijoituskohde

Tulevina vuosina Metacade alkaa todennäköisesti johtaa kryptomarkkinoita ja hallita krypto-uutisia. Sen ennustetun käyttäjäkunnan odotetaan olevan massiivinen, ja kun alusta otetaan käyttöön myöhemmin tänä vuonna, kysyntä on huomattavaa, mikä nostaa tokenin hintaa. Tämä yhdistettynä sijoittajaystävälliseen tokenomiikkaan ja panostusvaihtoehtoihin tarkoittaa, että Metacade on uskomattoman hyvissä asemissa voidakseen hyödyntää visiotaan.

Niillä käyttäjillä, jotka pystyvät hankkimaan MCADE:n sen kiihkeän presalen aikana (jäljellä on enää kolme vaihetta), on todennäköisesti edessään jännittävä vuosi kryptovaluuttojen hintojen parissa. Kun yhä useammat sijoittajat ymmärtävät alustan uskomattoman potentiaalin, presale myydään taatusti loppuun ennemmin kuin myöhemmin.