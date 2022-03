KuCoinin Into the Cryptoverse 2022 -raportti osoittaa, että lähes puolet saksalaisista kokee krypton osana "rahoituksen tulevaisuutta"

35 % sijoittajista tekee sen passiivisen tulon vuoksi

Yhä useampi nainen osoittaa uteliaisuutta vuonna 2022, ja 53 prosenttia heistä on kiinnostunut

Maailmanlaajuisen kryptopörssin KuCoinin tuore raportti viittaa siihen, että 44 prosenttia saksalaisista on "motivoitunut" kryptovaluuttoja kohtaan sijoituksena.

Tämä prosenttiosuus väestöstä uskoo myös, että kryptovaluutta on "rahoituksen tulevaisuus", pörssi totesi Into The Cryptoverse 2022 -raportissaan.

16 % 18–60-vuotiaista saksalaisista omistaa tai käy kauppaa kryptovaluutoilla

Tutkimuksesta poimitut oivallukset heijastavat Saksan ”selkeitä kryptovaluuttoja koskevia sääntöjä”, raportin yhteenveto totesi.

Erityisesti Saksa oli ensimmäinen maa, joka tunnusti Bitcoinin "arvoyksiköksi", joka voidaan luokitella "rahoitusvälineeksi". Tämä tapahtui vuonna 2013, ja se on kehitys, jolla näyttää olleen suuri vaikutus adoptioasteisiin maassa.

Sääntelyn kehityksen seurauksena 44 % vastaajista sanoi, että he aikovat ostaa kryptoa ja sijoittaa niihin. Raportin mukaan lähes puolet väestöstä on vakuuttunut siitä, että krypto on rahoituksen tulevaisuus.

16 % 18–60-vuotiaista saksalaisista omistaa kryptovaluuttoja tai on käynyt niillä kauppaa viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja 41 % näistä sijoittajista aikoo lisätä sijoituksiaan vuonna 2022. Lisäksi 13 %:lla sanotaan olevan kryptovaluuttoja.

Sukupuolen mukaan 69 prosenttia kryptovaluuttasijoittajista on miehiä, kun taas kryptovaluutta-uteliaisista naisia on 53 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan 77 % näistä uteliaista sijoittajista tutkii mahdollisia digitaalisia omaisuuseriä ostettavaksi. KuCoinin mukaan tämä on tilasto, joka viittaa erittäin korkeaan kryptolukutaitoon maassa.

Huippusijoitustuotteiden panostaminen ja lainaus

Raportti viittaa siihen, että kryptosijoitusten lisääntyvä omaksuminen Saksassa johtuu digitaalisen omaisuuden kasvavasta houkutuksesta passiivisen tulon lähteenä. Ja tämä kyky tuottaa tuottoa kryptosijoituksista on näkemässä kryptovaluuttasijoittamisen yleistyvän maassa.

Tutkimuksen mukaan 35 % sijoittajista ottaa sijoituksia passiivisten tulomahdollisuuksien vuoksi. Samaan aikaan 30 % pitää kryptoa luotettavana arvon säilyttäjänä ja 29 % sanoo, että kryptovarat tarjoavat keinon taloudelliseen riippumattomuuteen.

Mitä tulee erityisiin sijoituksiin passiivisen tulon saamiseksi, keskimäärin 24 % sijoittajista mieluummin panostaa kryptopankkiin pankkisäästötilien sijaan. Kryptolainaus tulee seuraavaksi 13 prosentilla.

Saksaa koskeva raportti on toinen KuCoinin Into The Cryptoverse 2022 -sarjassa Turkin jälkeen. Pörssi aikoo julkaista lisäraportteja vuoden 2022 aikana.

Globaalit trendit krypton omistuksessa ja käytössä vuodelle 2021 osoittivat, että Nigeria oli maailmanlistan kärjessä Singaporen, Thaimaan ja Filippiinien kanssa. Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa kasvu on nopeinta.